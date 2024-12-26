Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild. Особливість А-22 – малий двигун, що робить його менш уразливим для систем ППО Росії, радари яких налаштовані на виділення тепла.

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Що відомо про літак, який переробили в ударний БпЛА

За інформацією видання, комерційний надлегкий літак А-22 був перероблений українськими інженерами у БпЛА з дальністю польоту до 1,2 тисячі кілометрів.

Така дальність польоту – далеко за межами можливостей німецької крилатої ракети Taurus. Крім того, це найбільший із відомих українських БпЛА-камікадзе: він може нести 200 кілограмів вибухівки,

– пише видання.

Як з'ясувало видання, з 1996 року українська компанія "Аеропракт" виготовила більше тисячі одиниць цієї моделі.

"Переобладнати їх на зброю українські військові вирішили на початку 2024 року. Найголовніше: ручне управління замінено супутниковою навігаційною системою", – зазначається у статті.

За попередньою інформацією, у квітні 2024 року цей дрон був успішно використаний ЗСУ для атаки на російський завод БпЛА в Татарстані, а в грудні – для вибуху в штабі спецпідрозділів у Грозному.

В чому особливість БпЛА на базі А-22

Як зазначає видання, досягати своїх цілей перероблений літак здатний завдяки малому двигуну, який майже невидимий для систем російських ППО, радари яких налаштовані на виявлення тепла.

Якщо двигун ракети Storm Shadow розігрівається до 870 градусів, то двигун А-22 – максимум до 100 градусів. Радіолокаційний захист А-22 забезпечує спеціальна плівка. До того ж, він летить із невеликою швидкістю і на малій висоті. Відповіді у російської ППО поки що немає,

– зазначили у статті.

За словами експерта видання Юліана Рьопке, одним з недоліків є обмежена кількість готових літаків. Компанія "Аеропракт" могла виготовляти близько 50 А-22 на рік, і навряд чи цей обсяг вдасться значно збільшити.

В той самий час російські військові подекуди можуть запускати понад 50 дронів-камікадзе "Герань-2" за одну ніч.