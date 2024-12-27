В российских застенках новогодних праздников не существует. Пока другие будут подводить итоги прошлого года и составлять планы на новый, украинцы в плену будут продолжать считать дни неволи. Для кого-то из них это будет первый Новый год во вражеском плену, для кого-то – третий или даже одиннадцатый. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Украинские военнопленные и незаконно удерживаемые Россией гражданские ежедневно сталкиваются с жестоким обращением. Согласно данным ООН, более 95% украинских военнопленных подверглись пыткам в России, что является военным преступлением. Это грубое нарушение международного гуманитарного права и Женевских конвенций. Украина кричит миру об этом еще с 2014 года, и мир имеет множество доказательств.

Фактически сейчас действуют "Московские конвенции", которые позволяют казни, пытки над военнопленными, поражения электрическим током, сексуальное насилие, а также убийства гражданских.

На международных встречах я постоянно поднимаю этот вопрос, предупреждая другие страны об опасности игнорирования таких нарушений не только для нас, украинцев, но и для всего мира. Диктаторские режимы смотрят на реакцию международного сообщества на действия России в Украине, делают выводы и строят планы.

Казни пленных достигли ужасных масштабов

В 2024 году казни украинских военнослужащих, попавших в плен, приобрели ужасную систематичность. Из 177 известных случаев расстрелов военнопленных 109 зафиксировано в этом году! Это системная политика России, что терпится высшим руководством страны-террориста.

На мой взгляд, одна из целей казней – показать пренебрежение к системе международного гуманитарного права. Показать, что никакие договоренности не работают и пора менять их на свой лад.

В этом году мониторинговая миссия ООН впервые зафиксировала в своих документах факт казни украинских военнопленных. Примечательно, что часть доказательств получена от самих россиян, которые открыто публикуют видео казней в сети, не скрывая своих преступлений.

Мы не можем допустить, чтобы военные преступления России остались безнаказанными. Необходимо продолжать фиксировать каждое нарушение, чтобы оккупанты были привлечены к ответственности.

Украинцы погибают в российском плену

Украинцы погибают не только при попадании в плен, но и во время пребывания в нем. С начала полномасштабного вторжения в Украину вернули 184 тела погибших в плену украинцев, среди которых и тела гражданских, по данным Координационного штаба. Настоящее количество погибших может быть значительно выше.

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Так, Россия до сих пор не вернула тело Виктории Рощиной, незаконно удерживаемой Россией гражданской журналистки. О ее смерти стало известно в октябре, однако российская сторона отказывается сообщать почему молодая 27-летняя женщина умерла. Отец Виктории так и не дождался дочери, а теперь даже не имеет возможности попрощаться с ней и похоронить.

Исторические результаты в возвращении украинцев из плена

Как и предыдущие годы, так в этом году государство делает все возможное и невозможное, чтобы вернуть украинцев из российской неволи. 4 пункт Формулы мира президента Украины предусматривает именно эту задачу, и как омбудсмен Украины я за нее отвечаю. Над возвращением наших пленных защитников и защитниц и гражданских работает команда Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленным, в который вхожу я и мой представитель в секторе безопасности и обороны.

Благодаря усилиям государства, наших международных партнеров, общественности сейчас Украина вернула из российского плена 3 767 украинцев, из которых 168 гражданских. Это исторические результаты. За каждой цифрой стоят спасенные жизни и счастливые семьи.

Каждый и каждая, кто остается в плену, продолжает ждать возвращения домой, несмотря на ложь россиян, что якобы они никому не нужны. На День Независимости в 2024 году, во время обмена военнопленными, освобожденный защитник показал маленький сине-желтый флажок. Он его хранил в плену, несмотря на все риски. Украинский флаг – символ надежды, которая стала реальностью.

Каждый обмен – это целая спецоперация. Нельзя быть уверенным ни в каких договоренностях до момента, пока человек не сделает первый шаг на украинской земле. Искренне благодарен всем странам и организациям, которые помогают в этом деле – публично или непублично.

Однако самым большим двигателем в процессах обменов являются украинские военнослужащие. Проведение Курской операции значительно активизировало процесс обменов – впервые я услышал инициативу с российской стороны. Мы смогли сдвинуть процесс возвращения осужденных Россией военнопленных и тех, о ком россияне даже не хотели говорить. Еще раз выражаю искреннюю благодарность нашим защитникам и защитницам, которые с оружием в руках пополняют обменный фонд.

По незаконно удерживаемых гражданских ситуация продолжает оставаться сверхсложной. Россияне понимают, что каждый освобожденный гражданский – это свидетель их ужасных преступлений. В июне 2024 года удалось провести историческое возвращение 10 гражданских граждан Украины, которых годами удерживала Россия.

Среди них – Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, которого удерживали с 2021 года. Сейчас он стал голосом всех, кто до сих пор остается в неволе, ведь не понаслышке знает о том аду: "Российская тюрьма – это опыт, который я не хочу нести с собой дальше".

Задачи на 2025 год

В 2025 году задача для Украины остается неизменной – вернуть каждого и каждую из российского плена, незаконного удержания и депортации. Мы стремимся к проведению обмена военнопленными по принципу "всех на всех". Нарабатывается ряд решений.

Со своей стороны, я буду продолжать коммуникацию по гуманитарным вопросам с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, в частности по передаче списков военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских, а также обмена письмами.

Важно, чтобы продолжалась практика передачи посылок к военнопленным так, как это произошло накануне Рождества. Тогда удалось передать 1500 пакетов с теплой одеждой и другими необходимыми вещами.

Также будем продолжать настаивать на осуществлении мониторинговых визитов российской уполномоченной по правам человека в места содержания украинских военнопленных. После таких визитов, что были в этом году, возвращены из плена отмечали определенное улучшение условий.

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Поскольку в 2024 году российская сторона так и не создала смешанную медицинскую комиссию, в отличие от Украины, то в новом году мы будем продолжать настаивать на том, чтобы она была создана. Это необходимый шаг для репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, которые являются первой приоритетной категорией на возвращение, второй – являются женщины в соответствии с Женевскими конвенциями.

Также мы настаиваем на принципе справедливости: те, кто находится в плену дольше, должны быть освобождены в первую очередь. На последней встрече с уполномоченным по правам человека в России российская сторона поддержала такую приоритетность высказанную мной – насколько это будет соответствовать действительности станет понятно в 2025 году.

Борьба за освобождение наших людей будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобожден из российской неволи последний украинец или украинка. Несмотря на все трудности, мы возвращаем своих людей домой.

Каждый может стать голосом пленных – делиться информацией с иностранцами, призывать их помогать нам, требовать от МККК посещения украинцев в российском плену.

Отдельно обращаюсь к родным военнопленных, лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и гражданских заложников – не теряйте веры. Мы работаем для возвращения ваших родных ежедневно. Вернем каждого и каждую!