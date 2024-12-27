Военнослужащий с позывным Фрутти в интервью журналистке Рамине Эсхакзай поделился воспоминаниями о выходе из "Азовстали" и российском плену, передает 24 Канал.

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Вместо ложек ели костями

"Фрутти" рассказал, что узнал о том, что попадет в плен в тот самый день, когда это произошло. Тогда он помогал транспортировать раненых в автобусы. Ему командир сказал: "Двадцать минут на сборы – и ты выходишь сдаешься в плен".

"Я был уверен, что нас расстреляют, но, как оказалось, нас не расстреляли, а взорвали, но чуть позже это сделали", – вспомнил военный.

"Фрутти" раскрыл правду об условиях пребывания в заключении в Донецке. Говорит, что он жил в переполненной камере 3 на 6, рассчитанной на 10 человек. Впрочем, там их было 24 человека. Это был цокольный этаж без окна.

7 матрасов максимально плохого состояния, они просто рассыпались.

Вещей у нас не было, у нас были ребята в женских джинсовых шортах, были босые ребята. И так мы находились зимой, окна у нас так и не появилось. Вместо окна нам в конце декабря дали одеяло. Одеяло завесить окно, это не укрываться, а завесить окно, утеплиться,

– рассказал бывший пленный.

Пленникам запрещали садиться, их заставляли все время стоять. Садиться можно было только во время приема пищи.

Посуды у парней не было. Только несколько одноразовых тарелок, судочек от творожной массы и одноразовые ложки, которые сломались довольно быстро, после чего пленные были вынуждены есть костями.