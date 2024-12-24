24 Канал приводит слова бойца "Азова" с позывным "Фрутти" со ссылкой на его интервью.

Смотрите также Третье Рождество в плену: во Львове родные защитников Мариуполя провели щемящую акцию-перформанс

Россияне разместили кровати пленных возле станков с маслом

Там, где были люди, было точное попадание, вспомнил "Фрутти". К тому же охрана оставила свои посты. Это еще одно свидетельство в пользу того, что в колонии в Еленовке был подрыв.

Там было масло, которое горело. Кровати разместили возле станков с маслом. Взрыв был изнутри, крышу разворотило изнутри. Это был теракт,

– сказал военный.

Россияне были такими же жестокими и к своим. Когда азовцы сдавались в плен, один из оккупантов "наступил на что-то, что взорвалось". Ему оторвало стопу. Но россияне не могли ему помочь, потому что не имели турникетов. Когда же украинские бойцы предложили помощь, то захватчики отказались.

"Я был уверен, что нас расстреляют. Как оказалось, нас не расстреляли, а взорвали, но чуть позже это сделали", – завершил "Фрутти".

Во время выхода из "Азовстали" враги забрали у него павербанк, каремат, три фонарика, рюкзак. Мол, зачем ему каремат, ведь он будет спать на кровати.