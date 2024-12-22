Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственную журналистку, которая приняла участие в акции.

Важно Журналисты раскрыли место пыток украинских пленных в Беларуси

Во Львове провели акцию "Третье Рождество в плену"

Перед памятником Тарасу Шевченко во Львове 22 декабря состоялась акция-перформанс "Третье Рождество в плену". Ее организовали семьи пленных украинских защитников, чтобы напомнить – пока весь мир празднует Рождество, их близкие находятся в нечеловеческих условиях в российском плену.



Акция в поддержку пленных / Фото 24 Канала, Наталья Боднар



Плакат в поддержку пленных азовцев / Фото 24 Канала, Наталья Боднар

Участники акции подготовили плакаты с надписями и призывами не молчать о пленных азовцах. Организаторы также установили символический рождественский стол. Одна часть символизирует подготовку к Рождеству, а другая – ужасы российского плена.

Эта вторая реальность напоминает нам тюрьму, в которой находятся тысячи наших защитников, которые боролись за каждого из нас. Защитники Мариуполя стояли до последнего и выиграли время для всей Украины, чтобы мы могли быть в кругу своих семей. Могли быть на площади здесь и говорить вместо тех, кто в российских застенках,

– отметила во время акции координатор сообщества семей защитников Мариуполя во Львове Ирина Новосядло.

Она также рассказала о символах на рождественском столе. Так, Пшеница символизирует жизнь, его зарождение и продолжение. Огонь – то, что пылает в сердце каждого из нас и поддерживает эту жизнь.



Акция-перформанс во Львове / Фото 24 Канала, Наталья Боднар



Акция-перформанс во Львове / Фото 24 Канала, Наталья Боднар

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что главная цель акции – напомнить о тех, кто встретит третье Рождество в российских застенках.

Символические столы и пустые стулья стали призывом к памяти и действий. Мы должны сделать все, чтобы вернуть наших героев домой,

– подчеркнул Садовый.

Акция-перформанс во Львове – больше в галерее

Стоит заметить, что на второй половине рождественского стола была пустая тюремная посуда. Это является очередным напоминанием, что украинские Герои в российском плену живут в нечеловеческих условиях. Ежедневно защитники, которые защищали Мариуполь от врага, переживают пытки и издевательства врага.

Акция "Третье Рождество в плену" – больше в галерее

Напомним, что в российском плену до сих пор находятся около 700 азовцев. Они защищали Мариуполь 86 дней, 82 из которых – в полном окружении. Героическая борьба защитников "Азовстали" помогла Силам обороны сдержать врага и на других направлениях.