Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власну журналістку, яка взяла участь в акції.

Важливо Журналісти розкрили місце катувань українських полонених у Білорусі

У Львові провели акцію "Третє Різдво у полоні"

Перед пам'ятником Тарасу Шевченку у Львові 22 грудня відбулася акція-перформанс "Третє Різдво в полоні". Її організували родини полонених українських захисників, щоб нагадати – поки увесь світ святкує Різдво, їхні близькі перебувають у нелюдських умовах в російському полоні.



Акція на підтримку полонених / Фото 24 Каналу, Наталя Боднар



Плакат на підтримку полонених азовців / Фото 24 Каналу, Наталя Боднар

Учасники акції підготували плакати з написами та закликами не мовчати про полонених азовців. Організатори також встановили символічний різдвяний стіл. Одна частина символізує підготовку до Різдва, а інша – жахи російського полону.

Ця друга реальність нагадує нам тюрму, в якій перебувають тисячі наших захисників, які боролися за кожного з нас. Захисники Маріуполя стояли до останнього і виграли час для всієї України, щоб ми могли бути в колі своїх сімей. Могли бути на площі тут і говорити замість тих, хто є в російських катівнях,

– наголосила під час акції координаторка спільноти родин захисників Маріуполя у Львові Ірина Новосядло.

Вона також розповіла про символи на різдвяному столі. Так, Пшениця символізує життя, його зародження та продовження. Вогонь – то, що палає в серці кожного з нас і підтримує це життя.



Акція-перформанс у Львові / Фото 24 Каналу, Наталя Боднар



Акція-перформанс у Львові / Фото 24 Каналу, Наталя Боднар

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що головна мета акції – нагадати про тих, хто зустріне третє Різдво в російських катівнях.

Символічні столи та порожні стільці стали закликом до пам’яті та дій. Ми маємо зробити все, щоб повернути наших героїв додому,

– наголосив Садовий.

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Варто зауважити, що на другій половині різдвяного стола був порожній тюремний посуд. Це є черговим нагадуванням, що українські Герої у російському полоні живуть у нелюдських умовах. Щодня захисники, які боронили Маріуполь від ворога, переживають катування та знущання ворога.

Акція "Третє Різдво у полоні" – більше у галереї

Нагадаємо, що у російському полоні й досі перебувають близько 700 азовців. Вони боронили Маріуполь 86 днів, 82 з яких – у повному оточенні. Героїчна боротьба захисників "Азовсталі" допомогла Силам оборони стримати ворога й на інших напрямках.