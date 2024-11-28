Навесні 2022 року на території білоруського державного підприємства "Прип’ятський альянс", розташованого у місті Наровля Гомельської області, російські військові катували українських полонених. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на спільне розслідування журналістів "Схем" і БРЦ (Радіо Свобода) за підтримки The Reckoning Project та хакерської групи "Кіберпартизани".

Дивіться також Окупанти розстріляли чотирьох українських полонених у Покровському районі

Що відомо з розслідування про місце катування українських полонених

Як зазначено у матеріалі, "Прип’ятський альянс" є державним підприємством, що належить до структури білоруського уряду.

Місце знаходження полонених українців у Білорусі / "Схеми"

Зверніть увагу! Українці, які повернулися з полону, розповідали, що їх утримували в Білорусі, проте точної локації назвати не могли. Вони лише згадували, що це було щось подібне до колгоспу. Журналісти провели аналіз пропагандистських відео та супутникових знімків, аби встановити точне місце злочинів.

Місце розташування українських полонених у Білолрусі на карті / "Схеми"

На основі супутникових даних Planet Labs вдалося з’ясувати, що російські військові залишалися на цій базі щонайменше до травня 2022 року. Крім того, у розслідуванні вперше опублікували відео, знайдене на екшн-камері російського військового, яка була виявлена на Київщині. Ці кадри, датовані 24 лютого 2022 року, показують, як російські війська заходять в Україну з території Білорусі. Пізніше тих самих військових було зафіксовано на базі у Наровлі в сюжеті російського телеканалу НТВ.

Сюжет російського каналу НТВ / "Схеми"

Після початку повномасштабного вторгнення з’явилися численні свідчення про фільтраційний табір у Наровлі, де російські військові утримували як військових, так і цивільних українців. Правозахисники стверджують, що цей табір був одним із найжорстокіших. Частина полонених досі перебуває в ув’язненні, зокрема в колоніях на території Росії.

Військові з сюжету каналу НТВ / "Схеми"

Вбивство українських полонених