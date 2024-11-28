Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Офісу Генерального прокурора.

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Окупанти розстріляли українських полонених

В Офісі Генерального прокурора розповіли, що розпочато розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі.

Відповідно до попередніх даних, 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці збройних сил Росії розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

Працівники правоохоронних органів встановили підрозділ армії окупантів, солдати якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину.

В Офісі Генпрокурора вказали, що слідчі також отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу.

Там нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Вказується, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.