На тлі цього правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генерального прокурора у телеграм-каналі.

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Росіяни розстріляли беззбройних українських захисників

За оперативними даними, 2 жовтня 2024 року російські загарбники здійснили штурм позицій Збройних Сил України поблизу міста Вугледар Волноваського району Донецької області. У ході наступу окупанти взяли у полон 5 беззбройних українських захисників.

На жаль, одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

На тлі цього за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей, тривають слідчі та розшукові дії.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин,

– вкотре наголошують в Офісі генпрокурора.

"Вкотре я, як Омбудсман України, направив листи до ООН та МКЧХ щодо варварського злочину окупантів. Окрім цього відомо, що наразі прокуратора веде розслідування 53 кримінальних проваджень, пов’язаних із розстрілами 177 українських військовополонених", – відреагував на це ДмитроЛубінець.

За його словами, більшість таких злочинів зафіксовано у 2024 році – 37 проваджень щодо розстрілу 109 людей.

Нагадаємо, днями російські окупанти в Курській області могли розстріляти наших військових, які потрапили в оточення. Через це Уповноважений Верховної Ради з прав людини скерував листи до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.