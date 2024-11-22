Наразі намагаються з'ясувати імена причетних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника керівника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Тараса Семківа в етері Суспільне. Студія.

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Що кажуть в Офісі генпрокурора

У нас є дані, яких саме захисників ЗСУ, було розстріляно. І ми працюємо над тим, щоб встановити, які саме військовослужбовці це вчинили. Ми розуміємо підрозділи, які це вчиняють, такі дані фіксуються не тільки на Донецькому напрямку, а й на Запорізькому, на території Курської області,

– розповів він.

За його словами, цілком очевидно, що такі дії мають певний системний характер. Тобто ці команди віддаються не безпосередньо на місці, а як каже Семків, у "високих кабінетах" збройних сил Росії. Наразі триває розслідування щодо розстрілу окупантами ще трьох українських військових.

Нагадаємо, 10 листопада 2024 року ворог здійснив штурм укріплення в районі села Новодмитрівка Покровського району. Після цього росіяни взяли у полон двох військових ЗСУ, змусили чоловіків роздягнутись догола. На жаль, провівши їх під дулами автоматів лісопосадкою, полонених розстріляли.