Сейчас пытаются выяснить имена причастных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Тараса Семкива в эфире Суспільне. Студия.

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Что говорят в Офисе генпрокурора

У нас есть данные, каких именно защитников ВСУ, было расстреляно. И мы работаем над тем, чтобы установить, какие именно военнослужащие это совершили. Мы понимаем подразделения, которые это совершают, такие данные фиксируются не только на Донецком направлении, но и на Запорожском, на территории Курской области,

– рассказал он.

По его словам, вполне очевидно, что такие действия имеют определенный системный характер. То есть эти команды отдаются не непосредственно на месте, а как говорит Семкив, в "высоких кабинетах" вооруженных сил России. Сейчас продолжается расследование по расстрелу оккупантами еще трех украинских военных.

Напомним, 10 ноября 2024 года враг совершил штурм укрепления в районе села Новодмитровка Покровского района. После этого россияне взяли в плен двух военных ВСУ, заставили мужчин раздеться догола. К сожалению, проведя их под дулами автоматов лесопосадкой, пленных расстреляли.