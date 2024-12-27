Військовослужбовець із позивним Фрутті в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай поділився спогадами про вихід із "Азовсталі" і російський полон, передає 24 Канал.

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Замість ложок їли кістками

"Фрутті" розказав, що дізнався про те, що потрапить у полон у той самий день, коли це сталося. Тоді він допомагав транспортувати поранених до автобусів. Йому командир сказав: "Двадцять хвилин на збори – й ти виходиш здаєшся у полон".

"Я був впевнений, що нас розстріляють, але, як виявилося, нас не розстріляли, а підірвали, але трохи пізніше це зробили", – пригадав військовий.

"Фрутті" розкрив правду про умови перебування в ув'язненні в Донецьку. Каже, що він мешкав у переповненій камері 3 на 6, розрахованій на 10 людей. Втім, там їх було 24 людини. Це був цокольний поверх без вікна.

7 матраців максимально поганого стану, вони просто розсипалися.

Речей у нас не було, у нас були хлопці у жіночих джинсових шортах, були босі хлопці. І так ми перебували взимку, вікна у нас так і не з'явилося. Замість вікна нам наприкінці грудня дали ковдру. Ковдру завісити вікно, це не вкриватися, а завісити вікно, утеплитися,

– розказав колишній полонений.

Бранцям забороняли сідати, їх змушували увесь час стояти. Сідати можна було тільки під час прийому їжі.

Посуду у хлопців не було. Тільки кілька одноразових тарілок, судочок від творожної маси та одноразові ложки, які зламалися доволі швидко, після чого полонені були змушені їсти кістками.