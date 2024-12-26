Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, які у Росії були засуджені до багаторічного ув'язнення.

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Військовий "Сноу" пригадав російські тортури

Військовий з позивним "Сноу" розповів, що росіянам потрібно було списати на когось ті речі, які вони вчиняли у Маріуполі: будинки, які окупанти складали ударами і мирне населення, яке загинули через їхні дії. Тому вони обрали для цього "Азов" та інші підрозділи.

Тебе приводили у кімнату тортур і протягом двох годин застосовували електрошокери, різні предмети. Тебе катували та змушували визнати щось, і все залежало від тебе – чи витримаєш, чи ні,

– пригадує боєць.

"Сноу" каже, що у росіян був регламент і все залежало від посади – офіцер чи не офіцер – і був певний час, аби протриматися.

Росіяни змушували або визнати самому, придумати щось, або скинути на когось. У випадку останнього військовий одразу йде свідком. "Сноу" каже, що так було доти, поки його не перекинули в іншу колонію. Загалом у Таганрозі він пробув рік та чотири місяці. Також боєць додає, що настрій окупантів напряму був пов'язаний з новинами по телевізору – все погане відображалося на українцях.

"Фрутті" висловився про допити окупантів

Військовий "Фрутті" також висловився про свою історію з російськими допитами. Він пригадав, як заїжджав у прокуратуру, де проводили ці допити. Військовий зазначає, що у нього це був четвертий поверх – і поки його вели по сходах, він зібрав усі сходинки головою.

Вже всередині кабінету у нього питали, де він був і що робив. Окупанти відкатували стандартні схеми.

Потім у "Фрутті" спитали, чи не хоче він у туалет, на що військовий відповів ствердно.

Веде мене мій конвоїр до туалету, заходимо ми до вбиральні, там була кімнатка з умивальником і кімнатка з туалетом. І в цій кімнатці з умивальником він дістає шокер, ставить мене на розтяжку, відпрацьовує по мені шокером в бочину, ляжки, кудись в ноги, отримую я шокером,

– каже "Фрутті".

Таким чином росіянин "пояснив", що немає таких відповідей, як "я не пам'ятаю" або "я не знаю".