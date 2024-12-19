Ситуация на Купянском направлении

Подразделения 2-й мотострелковой дивизии россиян снова атаковали в направлении Кругляковка – Загрызово. Однако на этот раз они действовали не только с севера, но и с северо-востока. Имели продвижение. По сути, передовые подразделения 2-й МСД противника уже вышли на северные и восточные окраины села Загрызово. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Кроме этого, командование УВ "Запад" перегруппировало в полосу 20-й общевойсковой армии, на правый фланг, часть сил приданной ему 25-й отдельной мотострелковой бригады 6-й ЗВА. Результат – не заставил себя ждать.

Подразделения 3-й МСД противника с помощью 25-й ОМСБр атаковали с обеих сторон село Лозовая в направлении Андреевка – Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки. Вероятно, они пытались обойти Лозовую с двух сторон. Имели продвижение.

Атаки этой же тактической группы в сторону села Зеленый Гай и в направлении Першотравневое – Копанки результата им не принесли.

Становится очевидным, что к контратакам ВСУ в районе села Колесниковка и в сторону села Песчаное российское командование отнеслось достаточно серьезно и стремится обезопасить свой прорыв к реке Оскол в южном направлении.

В то же время в полосе 69-й МСД 6-й ЗВА противник пытается нарастить свои силы и средства, собственно, на плацдарме в направлении Масютовка – Западное и непосредственно в сторону села Двуречная.

Действующие на этих направлениях подразделения ВСУ, похоже, отошли с этого участка к дороге Р-79 и закрепляются на позициях вдоль этого пути. Вероятно, противник имеет на этом направлении существенное преимущество в артиллерии.

Пока действия командования 1-й ТА и 6-й ЗВА противника вполне укладываются в неоднократно обсуждавшийся нами вероятный план – отсечь северную часть нашего плацдарма на реке Оскол и ликвидировать ее, а по возможности еще форсировать Оскол у Купянска и создать удобные условия для проведения наступления на сам Купянск.

Торможение россиян на Покровском направлении

На Покровском направлении, в полосе УВ "Центр", основные события развиваются на стыке 2-й ЗВА и 90-й танковой дивизии противника. Насколько я понимаю, темпы продвижения россиян существенно уменьшились из-за потерь. В частности:

27 МСД россиян сумела таки немного расширить свое вклинение в районе сел Новотроицкое и Шевченко и занять Даченское;

90 ТД противника имела минимальное продвижение в направлении на Новооленовку с севера и востока и в направлении Пушкино – Украинка.

Честно говоря, я считал, что противник еще неделю назад выйдет на рубеж Новотроицкое – Украинка, но этого пока не произошло. Он продолжает "ползти" к этому рубежу, но все медленнее и медленнее.

Оценивая ситуацию на Покровском направлении, стоит сказать, что россияне сейчас формируют южный фас будущего охвата Покровска. Как только они закончат этим заниматься, в наступление перейдет еще одна армия УВ "Центр" – 41 ЗВА, – чтобы сформировать северный фас этого охвата.

Угроза для ВСУ на Кураховском направлении

Кураховское направление, похоже, "доживает" свои последние дни и скоро стоит переименовать его в Новопавловское.

Фактически, российские подразделения 51-й ЗВА во взаимодействии с подразделениями 90-й ТД вышли на рубеж Заря – Старые Терны и таким образом создали предпосылки для дальнейшего прорыва на села Дачное и Шевченко. Но здесь, как и на Покровском направлении, темпы продвижения оккупантов немного упали. Судя по всему, взятие Сонцовки прошло для врага ну очень нелегко. Бои за само село продолжались не менее 2 недель.

Россияне почти полностью захватили Курахово, за исключением территории Кураховской ТЭС.

Однако, как по мне, главные события на Кураховском направлении происходят не здесь, а в полосе наступления 20-й МСД и правого фланга УВ "Восток", которые фактически уже прорвались на тактические тылы наших подразделений, обороняющихся в районе Дачного, Янтарного и в районе Кураховской ТЭС. Я имею в виду вклинение подразделений противника в районе села Сухие Ялы и в направлении Зеленовка – Улаклы.

Самое интересное, что противник, пока так и не пересек реку Сухие Ялы с юга на север, а наступает, так сказать "веером", по ее южному берегу. Его передовые подразделения заняли последовательно Константинопольское, Сухие Ялы и Зеленовку, но пробиться на север от реки пока не могут.

В свою очередь, 20 МСД россиян после захвата Успеновки и Дальнего перешла снова к фронтальному вытеснению наших войск из района южнее села Курахово.

Насколько я понимаю, командование 29-й ЗВА УВ "Восток" стремится перерезать пути отхода нашим войскам, которые еще обороняются в остатках Кураховского выступления.

Тем более, что сам характер местности в этом месте способствует противнику в выполнении этой его очень вероятной задачи.

Для того чтобы этого не произошло, надо сделать две вещи:

либо своевременно отвести наши подразделения на рубеж Ясенево – Андреевка – Константинополь – Разлив со всего выступа;

либо удержать всю цепь населенных пунктов на самой дороге или вдоль нее на участке Константинополь – Улаклы – Дачное – Кураховская ТЭС. А потом, при случае, все равно отвести вымотанные до предела подразделения, потому что очевидно, что удерживать весь этот выступ, даже в виде "остатков" – нет сил.

Самое угрожающее направление – Времовское

Последним рассмотрим наиболее угрожающее – Времовское направление. Там разворачивается очередная история с окружением. Я имею в виду район села Макаровка, южнее села Великая Новоселка и Времовка.

Еще недели назад россияне заняли внезапной атакой село Благодатное на противоположном берегу реки Мокрые Ялы, которое расположено к северу от Макаровки. Уже тогда надо было задуматься о дальнейшей судьбе позиций в Макаровке.

Но пока наши задумывались, россияне начали активные наступательные действия в сторону Нескучного со стороны ранее захваченного Ровнополье и одновременно прорвались с востока на запад, со стороны захваченного Благодатного, перерезав дорогу Макаровка – Сторожевое. Этим они по сути окружили наши подразделения в самой Макаровке.

Но это только одно. Второе – противник правым флангом своего УВ "Восток" глубоко с востока охватил вообще весь район Большой Новоселки и вышел на коммуникации, которые ведут от нее на север, в сторону села Багатир и Комар.

На отрезке между Старомайорским и Раздольным противник ввел в бой 2 мотострелковые бригады, 2 бригады морской пехоты, 1 танковую бригаду и в качестве "быстрого" резерва еще одну мотострелковую бригаду.

В результате враг занял не только район Раздольного, но и вышел вдоль реки Шайтанка к восточным окраинам Великой Новоселки. Удержать саму Великую Новоселку будет трудно, а подразделения ВСУ, которые обороняются к югу от нее, вообще находятся в очень сложном состоянии.

Теоретически исправить его возможно, но я очень сомневаюсь, что у нас есть на это соответствующие силы и ресурсы.

Тем более, что, по словам официальных представителей нашего командования, ожидается активизация россиян на Запорожском операционном направлении.