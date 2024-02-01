Корінь проблеми й непорозумінь

Проблема здорових відносин між одними й іншими, і як їх забезпечити в умовах війни – це нагальний виклик.

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Якщо не вирішити цю проблему на рівні практик поведінки та взаємодії, то не допоможе зміна прізвищ – якщо таке нас дійсно чекає.

Як на мене, основна проблема в тому, що в уяві багатьох людей ідеальні цивільно-воєнні відносини в умовах війни – це там, де політики й військові діють в значній автономності один від одного. Тобто є невтручання в справи один одного при визнанні прерогатив кожного по своїм питанням. Це і є корінь проблеми й непорозумінь.

Така модель навпаки робить можливим тицяти один на одного пальцями публічно, апелюючи до того, що це не сфера власної відповідальності, а завдання іншої сторони й недопрацювання іншої сторони.

Як побудувати гармонійну комунікацію

Для більш гармонійних відносин політики повинні мати розуміння воєнних питань, а армійці враховувати ширші політичні, соціальні, економічні моменти. Політики повинні мати уявленні про те, що таке сучасна війна на різних рівнях, щоб розуміти що воєнна стратегія – це мистецтво можливого й тому не ставити завищену планку.

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Водночас армійці також мають розуміти що воєнна стратегія не робиться у вакуумі і є різні розрахунки політичні, соціальні, економічні. Частину з цих розрахунків ми не контролюємо до значної міри. Лише так можна напрацювати максимально гармонійні воєнно-цивільні відносини, які даватимуть збалансований продукт у формі воєнної стратегії.

Якось так. Це якщо не враховувати суб'єктивні моменти щодо тих чи інших страхів.