Кандидатура останнього судді – Сергія Бурлакова – викликала шквал критики. Чому громадськість виступає проти призначення Бурлакова суддею ВРП та що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Спершу варто нагадати, що ще майже рік тому – на початку лютого 2022-го – Етична рада ініціювала одночасну перевірку всіх членів ВРП. Після цього з Вищої ради правосуддя звільнилися одразу 10 членів. Через відсутність кворуму орган припинив здійснювати свої повноваження.

У серпні 2022 року парламент брав за своєю квотою двох нових членів Вищої ради правосуддя: адвоката Романа Маселка та Миколу Мороза. З'їзд суддів обрав ще 8 членів ВРП. Тож тепер в органі є кворум і він може відновити свою роботу.

Довідка. Загалом Вища рада правосуддя має складатися з 21 члена. Десятьох із них обирають на з'їзді суддів України серед суддів чи суддів у відставці, по 2 члени призначають президент, Верховна Рада, з'їзд адвокатів України, всеукраїнська конференція прокурорів та з'їзд представників юридичних закладів вищої освіти і наукових установ.

Як зазначили у Центрі Протидії Корупції, 12 січня з'їзд суддів таки розблокував роботу ВРП. Однак це єдиний позитив від роботи з'їзду.

Цей позитив затьмарює те, кого відірвані від реальності судді обрали членами ВРП. Ключового судового органу країни, який призначає/карає/звільняє суддів,

– наголосили у ЦПК.

Що відомо про Сергія Бурлакова

Сергій Бурлаков – це суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Цю посаду він обіймає з 2019 року. За даними Центру Протидії Корупції, до цього він був адвокатом у Харкові. Тоді Бурлаков був тісно пов'язаний із родиною бізнесмена Олександра Фельдмана, депутата від нині забороненої "ОПЗЖ".

А у Фундації Dejure вказують, що Бурлаков неодноразово відвідував Росію після окупації Криму та частини східних областей України. Крім того, у його майнових деклараціях були розбіжності.

Як ви гадаєте, чи каратимуть Бурлаков та Бокова суддів, які відвідували Росію або окупований Крим? Якщо самі це робили і не бачили в цьому нічого поганого. Звісно, що ні. Всі вони покриватимуть суддів, які вчиняють ті самі дії,

– наголосили у ЦПК.

Чим займається ВРП