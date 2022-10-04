Саботажем рішення про звільнення Львова судді КГС спаплюжили положення Конституції та українського законодавства. Про це 24 каналу розповіла експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

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Судді "вписалися" за Львова

Експертка зазначила, що збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо питання звільнення Богдана Львова відбулися за ініціативою третини суддів, які відреагували на появу журналістського розслідування й документів, отриманих журналістами про те, що голова суду є громадянином Росії.

"Питання, яке ставили на зборах – його звільнення з адміністративної посади голови суду, але не з посади судді. Насправді результати цього голосування на майбутнє Львова у судовій системі вже не впливають ніяк. Це голосування засвідчило, що Верховний Суд треба очищати", – пояснила представниця ЦПК.

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За її словами, у ВС є "дуже багато негідних суддів, які ігнорують Конституцію й норми українського закону".

Судді захотіли "вписатися" за свого формального і неформального боса, позаяк не треба забувати, що Львов є лідером однієї з впливових суддівських груп. Суддівська система існує в Україні роками, коли кілька суддівських босів впливають на те, хто буде членом Вищої ради правосуддя, суддею Конституційного суду, щоб в такий спосіб тиснути на суддів та суди,

– пояснила Чижик.

Вона додала, що відучора, коли СБУ офіційно підтвердила, що Львов є громадянином Росії, має паспорт, про отримання якого він сам добровільно звернувся у 2012 році до російських органів влади.

"Після цього його повноваження є автоматично припиненими, тобто його не треба додатково звільняти ще. Про це говорить Конституція України та українське законодавство. Наступним кроком має стати наказ голови Верховного Суду Всеволода Князєва про відрахування Богдана Львова зі штату суду", – переконана фахівчиня.

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Провал голосування

Чижик вважає, що у голосуванні щодо відставки Львова, ймовірно, "переважили кулуарні стосунки".

"Очевидно, що його зараз не врятує ніщо, навіть влада та вплив. Тільки судді чомусь цього не усвідомили, що дуже прикро. У них не спрацювало бажання врятувати себе й свою шкуру, врятувати репутацію суду, інтереси корпоративної солідарності. Натомість – спрацювала якась лояльність або страх перед Львовим", – зауважила експертка.

За її словами, після того, як більшість суддів виступили на підтримку Львова, він "піде на дно", разом з собою потягнувши весь Касаційний господарський суд.

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Що робити з КГС

Фахівчиня підкреслила, що у КГС можуть бути перестановки, позаяк низка суддів публічно озвучували свою позицію й ініціювали проведення зборів про звільнення Львова.

"Усі ті судді, які голосували за його звільнення – вони матимуть так само сміливість заявити про своє голосування публічно. Звісно, до них, ймовірно, захочуть "примазатися" і ті, хто голосував на користь Львова, коли зрозуміли, що "запахло смаженим". Але не складе труднощів відділи "зерно від полови", – пояснила вона.

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На її думку, коли говорять про майбутнє очищення Верховного суду, потрібно буде знову перевіряти суддів на доброчесність.

"Це завдання, яке провалила Вища кваліфікаційна комісія в попередньому складі. Зараз завдання номер один – сформувати якісно новий склад ВРП та ВКК. Надалі мають взятися за оцінювання суддів ВС. Я підозрюю, що Львов з російським паспортом там не один, тому окреме завдання матимуть правоохоронці, зокрема, СБУ", – резюмувала Чижик.

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