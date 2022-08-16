Таку думку 24 каналу висловив народний депутат України, голова комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов. Він розповів, що наприкінці минулого року дійсно була технічна затримка, але вона була пов'язана з внутрішніми документами.

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Що гальмує перезапуск Вищої ради правосуддя

Тоді Рада суддів не делегувала членів до складу Етичної ради, але цей процес затримався лише на місяць. Також були певні затримки з формуванням Етичної ради через міжнародну компоненту, зокрема представників, делегованих міжнародними організаціями.

Тому я не говорив би, що серйозні затримки були з боку з'їзду суддів,

– зауважив нардеп.

Він також додав, що Етична рада досі не надала своїх кандидатів, тому на сьогодні немає конкретної дати з'їзду суддів. Комітет з питань правової політики незадоволений темпом роботи Етичної ради й конкурсної комісії.

Профільний комітет збирав спеціальне засідання для відновлення роботи над формуванням Вищої ради правосуддя під час війни. Це має прискорити надання перевірених кандидатів до її складу.

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Чи пов'язана затримка формування ВРП з війною

Маслов зауважив, Етична рада й конкурсна комісія мають можливість працювати дистанційно. Тому затримка формування ВРП пов'язана не з війною, а з організаційними питаннями у роботі цих органів.

Навіть в умовах війни питання справедливості не можуть відходити на другий план,

– наголосив голова комітету ВРУ.

"В питаннях гальмування відновлення справедливості та відповідно функціонування доброчесної ефективної судової системи для мене немає ніяких компромісів й не може бути ніяких затримок", – додав він.

Маселко прокоментував формування ВРП: дивіться відео

Чому попередня Вища рада правосуддя припинила повноваження

22 лютого 2022 року 10 членів Вищої ради правосуддя за власним бажанням достроково склали свої повноваження, тому ВРП втратила кворум і припинила виконувати свої обов'язки.

Причиною такого рішення у Вищій раді правосуддя назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала перевірку на доброчесність всіх членів органу. Виняток становив тільки глава Верховного Суду.

У ВРП заявили, що можливість безперебійної діяльності органу ставала "прямо залежною від рішень та дій Етичної ради". А робота в межах такої залежності порушує гарантії діяльності її членів.