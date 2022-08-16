Такое мнение 24 каналу высказал народный депутат Украины, глава комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов. Он рассказал, что в конце прошлого года действительно была техническая задержка, но она была связана с внутренними документами.

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Что тормозит перезапуск Высшего совета правосудия

Тогда Совет судей не делегировал членов в состав Этического совета, но этот процесс задержался всего на месяц. Также были определенные задержки с формированием Этического совета через международную компоненту, в частности, представителей, делегированных международными организациями.

Поэтому я бы не говорил, что серьезные задержки были со стороны съезда судей,

– заметил нардеп.

Он также добавил, что Этический совет до сих пор не предоставил своих кандидатов, поэтому на сегодняшний день нет конкретной даты съезда судей. Комитет по вопросам правовой политики недоволен темпом работы Этического совета и конкурсной комиссии.

Профильный комитет собирал специальное заседание для возобновления работы над формированием Высшего совета правосудия во время войны. Это должно ускорить предоставление проверенных кандидатов в ее состав.

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Связана ли задержка формирования ВСП с войной

Маслов отметил, что Этический совет и конкурсная комиссия имеют возможность работать дистанционно. Поэтому задержка формирования ВСП связана не с войной, а с организационными вопросами в работе этих органов.

Даже в условиях войны вопросы справедливости не могут отходить на второй план,

– подчеркнул председатель комитета ВРУ.

"В вопросах торможения восстановления справедливости и соответственно функционирования добропорядочной эффективной судебной системы для меня нет никаких компромиссов и не может быть никаких задержек", – добавил он.

Маселко прокомментировал формирование ВСП: смотрите видео

Почему предыдущий Высший совет правосудия прекратил полномочия

22 февраля 2022 года 10 членов Высшего совета правосудия по собственному желанию досрочно сложили свои полномочия, поэтому ВСП потеряла кворум и прекратила выполнять свои обязанности.

Причиной такого решения в Высшем совете правосудия назвали действия Этического совета, который с 8 февраля начал проверку на добропорядочность всех членов органа. Исключение составлял только глава Верховного Суда.

В ВСП заявили, что возможность бесперебойной деятельности органа становилась "прямо зависимой от решений и действий Этического совета". А работа в пределах такой зависимости нарушает гарантию деятельности ее членов.