Говорится, что такое решение приняли из-за действий этического совета. Об этом 22 февраля написали на сайте ВРУ.

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Высший совет правосудия прекратил исполнять обязанности

10 членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Позиция членов ВРП относительно того, что полномочия Этического совета не имеют конституционной основы,

– говорится в сообщении.

Причиной такого решения в Высшем совете правосудия назвали действия этического совета, который с 8 февраля начал проверку всех членов ВСП. Исключение составлял только глава Верховного Суда.

То есть этический совет имел возможность проверять членов на добродетель. В ВРП заявили, что возможность бесперебойной деятельности органа ставилась "в прямую зависимость от решений и действий Этического совета".

"Дальнейшее функционирование ОРУ в рамках такой зависимости нарушает гарантии деятельности ее членов, что является недопустимым. Приведенные обстоятельства побудили к досрочному сложению полномочий большинством членов Совета правосудия", – говорится в сообщении.

Издание "Интерфакс-Украина" написало, что до этой отставки ВРП насчитывала 15 членов. Зато 6 должностей членов были вакантны. То есть в ВСП осталось только 5 членов, поэтому она является неполномочной.

Что этому предшествовало

Летом 2021 года Верховная Рада приняла закон о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия. Закон предусматривает создание Этического совета в ВРП.

Этический совет должен был проверять каждого члена ВСП на добропорядочность. Выявив нарушения, его полномочия должны были приостановить до времени рассмотрения дела съездом судей или адвокатов или другим органом, который его выдвигал.

Этический совет должен был состоять из 3 представителей судей и 3 международных экспертов.

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