Об этом 24 каналу сообщил член Высшего совета правосудия Роман Маселко. В итоге это должно восстановить доверие к этой ветви власти и каждый получит право на справедливый суд.

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Какие первоочередные задачи ВСП

Маселко отметил, что в судебной системе Украины сейчас большие проблемы с фактами неблагочестия, коррупции, различных схем.

Поэтому нужно, прежде всего, очистить судебную систему от проводников этих позорных явлений. То есть проверить и, условно говоря, уволить,

– сказал член ВСП.

В то же время, по его словам, на их места и существующие вакантные должности нужно набрать действительно честных независимых профессионалов. В результате это должно восстановить доверие к судебной системе, и каждый получит право на справедливый суд. Это общая задача судебной реформы.

Второй первоочередной задачей, заметил Маселко, является кадровый голод в судах.

Сейчас нет судей, очень много вакансий. Поэтому надо, прежде всего, запустить процедуру набора новых судей,

– подчеркнул он.

Член ВСП пояснил, что для этого также нужно избрать отдельный орган – Высшую квалификационную комиссию. И этот процесс сейчас уже идет.

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"Цивилизованное государство должно основываться на доверии к правосудию"

Маселко подчеркнул, что каждый судья должен знать, что если он допустит нарушение, то понесет за это наказание. А каждый судья, выполняющий свою работу честно и в соответствии с законом, будет максимально защищен.

Моя мечта, чтобы наконец-то в обществе было большое уважение и почтение к каждому судье. Сейчас, к сожалению, есть с этим проблема. А на самом деле цивилизованное развитое государство должно базироваться на доверии к правосудию,

– отметил член ВСП.

Он добавил, что вместе с коллегами, которые придут в Высший совет правосудия, будет заниматься решением этих проблем. Это ведь коллегиальный орган и все решения принимаются большинством.

Кстати! Роман Маселко – глава Совета общественного контроля НАБУ, член правления Фонда DEJURE. Эксперт по вопросам деятельности органов судейского управления, волонтер Автомайдана. С ноября 2016 года является членом Общественного совета добродетели. Николай Мороз – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Что известно о Высшем совете правосудия

22 февраля Высший совет правосудия прекратил выполнять свои полномочия из-за желания его 10 членов. Причина заключалась в их отставке.

Президент Владимир Зеленский 23 июля создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия и распорядился провести соответствующий конкурс.

Верховная Рада 15 августа проголосовала за назначение членов Высшего совета правосудия. Ими стали Роман Маселко и Николай Мороз.

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