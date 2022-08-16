Про це 24 каналу повідомив член Вищої ради правосуддя Роман Маселко. У підсумку це має відновити довіру до цієї гілки влади і кожен отримає право на справедливий суд.

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Які першочергові завдання ВРП

Маселко зазначив, що у судовій системі України нині є великі проблеми з факти недоброчесності, корупції, різноманітних схем.

Тому потрібно насамперед очистити судову систему від провідників цих ганебних явищ. Тобто перевірити й, умовно кажучи, звільнити,

– сказав член ВРП.

Натомість, за його словами, на їхні місця та наявні вакантні посади треба набрати справді чесних незалежних професіоналів. У підсумку це має відновити довіру до судової системи й кожен отримає право на справедливий суд. Це загальне завдання судової реформи.

Другим першочерговим завданням, зауважив Маселко, є кадровий голод у судах.

Зараз бракує суддів, дуже багато вакансій. Тому треба насамперед запустити процедуру набору нових суддів,

– наголосив він.

Член ВРП пояснив, що для цього також потрібно обрати окремий орган – Вищу кваліфікаційну комісію. І цей процес зараз уже йде.

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"Цивілізована держава має базуватися на довірі до правосуддя"

Маселко наголосив, що кожен суддя мусить знати, що, якщо він допустить порушення, то понесе за це покарання. А кожен суддя, який виконує свою роботу чесно і відповідно до закону, буде максимально захищений.

Моя мрія, щоб нарешті у суспільстві була велика повага і пошана до кожного судді. Зараз, на жаль, є з цим проблема. А насправді цивілізована розвинута держава повинна базуватися на довірі до правосуддя,

– зазначив член ВРП.

Він додав, що разом із колегами, які прийдуть у Вищу раду правосуддя, займатиметься розв'язанням цих проблем. Адже це колегіальний орган і всі рішення ухвалюються більшістю.

До речі! Роман Маселко – голова Ради громадського контролю НАБУ, член правління Фундації DEJURE. Експерт із питань діяльності органів суддівського врядування, волонтер Автомайдану. З листопада 2016 року є членом Громадської ради доброчесності. Микола Мороз є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Що відомо про Вищу раду правосуддя

22 лютого Вища рада правосуддя припинила виконувати свої повноваження через бажання її 10 членів. Причина полягала у їхній відставці.

Президент Володимир Зеленський 23 липня утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя та дав розпорядження провести відповідний конкурс.

Верховна Рада 15 серпня проголосувала за призначення членів Вищої ради правосуддя. Ними стали Роман Маселко та Микола Мороз.

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