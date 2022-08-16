Про це 24 каналу повідомив член Вищої ради правосуддя Роман Маселко. У підсумку це має відновити довіру до цієї гілки влади і кожен отримає право на справедливий суд.
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Які першочергові завдання ВРП
Маселко зазначив, що у судовій системі України нині є великі проблеми з факти недоброчесності, корупції, різноманітних схем.
Тому потрібно насамперед очистити судову систему від провідників цих ганебних явищ. Тобто перевірити й, умовно кажучи, звільнити,
– сказав член ВРП.
Натомість, за його словами, на їхні місця та наявні вакантні посади треба набрати справді чесних незалежних професіоналів. У підсумку це має відновити довіру до судової системи й кожен отримає право на справедливий суд. Це загальне завдання судової реформи.
Другим першочерговим завданням, зауважив Маселко, є кадровий голод у судах.
Зараз бракує суддів, дуже багато вакансій. Тому треба насамперед запустити процедуру набору нових суддів,
– наголосив він.
Член ВРП пояснив, що для цього також потрібно обрати окремий орган – Вищу кваліфікаційну комісію. І цей процес зараз уже йде.
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"Цивілізована держава має базуватися на довірі до правосуддя"
Маселко наголосив, що кожен суддя мусить знати, що, якщо він допустить порушення, то понесе за це покарання. А кожен суддя, який виконує свою роботу чесно і відповідно до закону, буде максимально захищений.
Моя мрія, щоб нарешті у суспільстві була велика повага і пошана до кожного судді. Зараз, на жаль, є з цим проблема. А насправді цивілізована розвинута держава повинна базуватися на довірі до правосуддя,
– зазначив член ВРП.
Він додав, що разом із колегами, які прийдуть у Вищу раду правосуддя, займатиметься розв'язанням цих проблем. Адже це колегіальний орган і всі рішення ухвалюються більшістю.
Що відомо про Вищу раду правосуддя
- 22 лютого Вища рада правосуддя припинила виконувати свої повноваження через бажання її 10 членів. Причина полягала у їхній відставці.
- Президент Володимир Зеленський 23 липня утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя та дав розпорядження провести відповідний конкурс.
- Верховна Рада 15 серпня проголосувала за призначення членів Вищої ради правосуддя. Ними стали Роман Маселко та Микола Мороз.
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