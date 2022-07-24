23 липня Зеленський видав указ, яким затвердив положення про проведення конкурсу з добору кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя.

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Крім цього, президент постановив утворити конкурсну комісію з добору кандидатів у ВРП та затвердити її персональний склад. Вона й займатиметься добором кандидатів.

Комісія сама визначатиме, як проводити конкурс

Зазначається, що форму проведення співбесіди визначає конкурсна комісія.

Голова конкурсної комісії повинен подати президентові на розгляд список кандидатів, рекомендованих для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, не пізніше наступного робочого дня.

Хто увійшов до складу конкурсної комісії

Сергій Гринчак – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Тарас Дідич – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Борис Кофман – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля;

Сергій Очеретний – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці;

Захар Тропін – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Чому попередня Вища рада правосуддя припинила повноваження

22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя за власним бажанням достроково склали свої повноваження, тому ВРП втратила кворум і припинила виконувати свої обов'язки.

Причиною такого рішення у Вищій раді правосуддя назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала перевірку всіх членів ВРП. Виняток становив тільки глава Верховного Суду. Тобто Етична рада мала можливість перевіряти членів на доброчесність. У ВРП заявили, що можливість безперебійної діяльності органу ставилася "у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради" і вони не можуть працювати у рамках такої залежності.

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