Про це журналістам розповіли співрозмовники на умовах анонімності. росії висунуть звинувачення за воєнні злочини, які призвели до жертв серед цивільного населення України.

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Точна дата ще не визначена

Співрозмовники видання розповіли, що точна дата висунення звинувачень росії ще не встановлена, оскільки потрібен час для підготовки. Конкретні подробиці розслідування джерела ЗМІ відмовилися озвучувати.

Зараз над розслідуванням воєнних злочинів окупантів працює створена ще у березні міжнародна група, до складу якої входять кілька європейських судових органів. Серед учасників групи – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Джерела повідомили, що зараз тривають переговори щодо доставлення Україною російського військовополоненого до суду, де той свідчитиме проти країни-агресорки, зокрема проти командування армії окупантів.

Серед звинувачень, які готують проти росії – атака цивільних будівель та скоєння звірств у низці українських містах та селах. Зокрема в Бучі.

Зверніть увагу! За даними ООН, через війну в Україні загинули 5 024 цивільних. Однак в Організації, на жаль, зазначають, що кількість жертв може бути набагато більшою.

США шукають можливості долучитися до слідства

США не є членом Міжнародного кримінального суду, тому зараз Вашингтон шукає можливості долучитися до розслідування злочинів росії не порушуючи власне законодавство.

Представник міністерства юстиції США розповів журналістам, що Вашингтон підтримує контакти з Міжнародним кримінальним судом та закордонними партнерами щодо питань допомоги в розслідуванні.

У Раді нацбезпеки США повідомили, що адміністрація президента Джо Байдена працює над документуванням воєнних злочинів росії в Україні

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