Об этом журналистам рассказали собеседники на условиях анонимности. россии предъявят обвинения за военные преступления, которые привели к жертвам среди гражданского населения Украины.

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Точная дата еще не определена

Собеседники издания рассказали, что точная дата предъявления обвинений россии еще не установлена, поскольку нужно время для подготовки. Конкретные подробности расследования источники СМИ отказались озвучивать.

Сейчас над расследованием военных преступлений оккупантов работает созданная еще в марте международная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов. Среди участников группы – Офис прокурора Международного уголовного суда.

Источники сообщили, что сейчас продолжаются переговоры по доставке Украиной российского военнопленного в суд, где он будет свидетельствовать против страны-агрессора, в том числе против командования армии оккупантов.

Среди обвинений, которые готовят против россии, – атака гражданских зданий и совершение зверств в ряде украинских городов и сел. В частности, в Буче.

Обратите внимание! По данным ООН, из-за войны в Украине погибли 5 024 гражданских. Однако в Организации, к сожалению, отмечают, что количество жертв может быть гораздо больше.

США ищут возможность присоединиться к следствию

США не являются членом Международного уголовного суда, поэтому сейчас Вашингтон ищет возможность присоединиться к расследованию преступлений россии, не нарушая собственное законодательство.

Представитель министерства юстиции США рассказал журналистам, что Вашингтон поддерживает контакты с Международным уголовным судом и зарубежными партнерами по вопросам помощи в расследовании.

В Совете нацбезопасности США сообщили, что администрация президента Джо Байдена работает над документированием военных преступлений россии в Украине.

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