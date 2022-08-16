Про це заявив 24 каналу голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. За його словами, депутати проголосували за обох кандидатів, хоч могли провалити це питання.

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Чи дійсно це старт судової реформи

Шабунін зазначив, що це вже другий результат судової реформи, яка була проголосована у парламенті рік тому. Перший був, коли зашкварена Вища рада правосуддя фактично саморозпустилася після того, як більшість її членів пішли у відставку.

За його словами, раніше неможливо було уявити, що така людина, як Роман Маселко потрапляє у найголовніший судовий орган. Адже його ненавидять судові клани через те, що він останні 8 років із ними боровся і досягав результатів.

І це вже крутий результат і показник того, що судова реформа рухається,

– наголосив голова правління ЦПК.

Він вважає, що це ще не перемога, тому що мовиться лише про двох із 21 члена Вищої ради правосуддя.

Проте парламент зробив дуже важливу річ. Він задав стандарт якості,

– заявив Шабунін.

Голова правління ЦПК зауважив, що парламентарі мали 100 способів провалити це голосування. І ніхто б не знайшов, хто саме винний. Тому що не було трансляції, а сама процедура голосування є достатньо складною.

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Що стало мотивацією для нардепів

Шабунін розповів, що народних депутатів не було складно переконувати проголосувати за Маселка і Мороза, з їхнього боку не було спротиву.

Це точно не страх перед громадським осудом. Це не страх перед Заходом. Це якась позиція,

– вважає він.

Голова правління ЦПК висловив сподівання, що це було їхнє внутрішнє переконання, а не якісь інші чинники.

"У судових кланів підгорає"

Шабунін заявив, що у суддівській сфері є дві кардинально різні реакції на призначення Маселка і Мороза у ВРП.

Реакція перша – це в судових кланів, у того ж Павла Вовка і його, пробачте, зграї з Київського окружного адмінсуду і найбільших представників судових кланів. У них підгорає, як у росіян у Криму,

– сказав голова правління ЦПК.

Він додав, що є ще й інша частина суддів – чесних, яких насправді в Україні немало. Просто попередня ВРП була ключовим інструментом покарання хороших і захисту поганих. Вона, власне, пригноблювала хороших суддів. Поява там, зокрема, Романа Маселка дає надію чесним суддям, що тепер буде чесно. І ця надія є дуже важливою.

Зверніть увагу! Роман Маселко – голова Ради громадського контролю НАБУ, член правління Фундації DEJURE. Експерт із питань діяльності органів суддівського врядування, волонтер Автомайдану. З листопада 2016 року є членом Громадської ради доброчесності. Микола Мороз є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Більше про Вищу раду правосуддя

22 лютого Вища рада правосуддя припинила виконувати свої повноваження через бажання її 10 членів. Причина полягала у їхній відставці.

Президент Володимир Зеленський 23 липня утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя та дав розпорядження провести відповідний конкурс.

Верховна Рада 15 серпня проголосувала за призначення членів Вищої ради правосуддя. Ними стали Роман Маселко та Микола Мороз.

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