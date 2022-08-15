За назначение Маселко и Мороза проголосовали 258 народных депутатов. Голосование прошло 15 августа.

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Отдельно Маселко поддержали 203 парламентария, а Мороза – 291. В то же время 258 голосов они получили на финальном голосовании сразу за 2 кандидатов.

Также на должности членов ВСП по квоте Верховной Рады претендовала судья Елена Заичко и адвокат Виталий Талько. Однако избрание именно Маселко и Мороза очень порадовало украинцев.

Заметим, что всего ВСП должно состоять из 16 членов. Других кандидатов одобрят на Съезде ученых 19 августа.

Справка. Высший совет правосудия вносит представление о назначении судей, может увольнять судей с должности, а также дает согласие на их задержание или содержание под стражей.

Маселко отреагировал на голосование

Роман Маселко на своей странице в фейсбуке заверил, что сделает все, чтобы не разочаровать украинцев и воплотить общие мечты о справедливых судах для всех.

Скажу честно, я до сих пор не верю, что парламент за меня проголосовал. Но еще больше меня поражает ваша поддержка, которая и является основой решения ВРУ,

– подчеркнул Маселко.

"Наконец-то независимые и незашкваренные кандидаты": как юристы реагируют на решение Рады

Такое голосование Рады мгновенно вызвало реакцию в юридическом сообществе. Глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков подчеркнул, что "этот день настал".

Рада взяла и назначила двух независимых, незашкваренных кандидатов, которые просто пришли и выиграли конкурс, понимаете? Еще одного из них – известного на всю Украину борца с судебной мафией. На моей памяти это впервые, по крайней мере, что касается топ-позиций в судебной власти,

– подчеркнул Жернаков.

Другие украинцы также поддержали такие результаты голосования нардепов:

"Это все же произошло! Роман Маселко избран членом ВСП: первая победа нынешнего этапа судебной реформы", – Александр Пискун;

"До сегодняшнего дня трудно было представить, чтобы парламент поддержал столь крутых, независимых, профессиональных победителей конкурса на должность членов Высшего совета правосудия! Романа все знают, как страшный сон для судебной мафии. Это настолько круто, что наконец-то он будет на своем месте! Буду надеяться, что ситуация с судебной ветвью власти сдвинется со старого непоколебимого места", – Руслана Данилив;

"Роман, поздравляю. Это не просто заслуженно, это настолько логично иметь тебя в составе ВСП, как утром восходит, а вечером заходит солнце", – Александр Леменов.

"Исторический день для судебной реформы, внушающий надежду на будущее не меньше, чем победы на фронте", – Ольга Решетилова.

Главное о Маселко и Морозе

Роман Маселко был главой Совета общественного контроля НАБУ, членом Общественного совета добродетели, ОО ВО "Автомайдан". Ранее у него был собственный видеоблог на 24 канале, где он рассказывал о важнейших событиях в судебной системе. Посмотреть его вы можете здесь.

Николай Мороз – кандидат юридических наук, доцент. Он работал на кафедре гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

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