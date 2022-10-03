Як виявилось, не вистачило відповідної кількості голосів. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.

Важливо СБУ підтвердила наявність у судді КГС Львова російського громадянства

Богдана Львова не звільнили

Так, 21 суддя проголосував "за" дострокове звільнення судді Львова, а 18 суддів голосували "проти".

Для того, аби суд звільнив чоловіка, потрібно було 22 голоси "за".

Сьогодні його захистили колеги. Зібрались судді КГС для голосування щодо дострокового звільнення Львова з посади голови суду, і не змогли прийняти це рішення. Не вистачило 1 голосу. Тут система стала на захист навіть громадянина Росії. Бо війна це для нас. Для цієї мафії її не існує,

– зазначив Стерненко.

Він додав, що є ще один спосіб вигнати Львова з посади. Так, президент Володимир Зеленський може позбавити його громадянства України.

Львов має російське громадянство: що відомо

Раніше журналісти повідомляли, що заступник голови Верховного суду Богдан Львов виявився громадянином Росії. Також він має доступ до державної таємниці.

Пізніше стало відомо, що Богдану Львову не змогли висловити недовіру. Більшість суддів КГС не підтримали внесення до порядку денного питання про висловлення довіри чи недовіри чоловіку.

Служба безпеки України встановила, що у Львова є громадянство Росії з 2012 року. Громадянство було продовжено, оскільки його паспорт від 1999 року втратив чинність.

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