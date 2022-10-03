Як виявилось, не вистачило відповідної кількості голосів. Про це повідомив активіст Сергій Стерненко.
Важливо СБУ підтвердила наявність у судді КГС Львова російського громадянства
Богдана Львова не звільнили
Так, 21 суддя проголосував "за" дострокове звільнення судді Львова, а 18 суддів голосували "проти".
Для того, аби суд звільнив чоловіка, потрібно було 22 голоси "за".
Сьогодні його захистили колеги. Зібрались судді КГС для голосування щодо дострокового звільнення Львова з посади голови суду, і не змогли прийняти це рішення. Не вистачило 1 голосу. Тут система стала на захист навіть громадянина Росії. Бо війна це для нас. Для цієї мафії її не існує,
– зазначив Стерненко.
Він додав, що є ще один спосіб вигнати Львова з посади. Так, президент Володимир Зеленський може позбавити його громадянства України.
Львов має російське громадянство: що відомо
- Раніше журналісти повідомляли, що заступник голови Верховного суду Богдан Львов виявився громадянином Росії. Також він має доступ до державної таємниці.
- Пізніше стало відомо, що Богдану Львову не змогли висловити недовіру. Більшість суддів КГС не підтримали внесення до порядку денного питання про висловлення довіри чи недовіри чоловіку.
- Служба безпеки України встановила, що у Львова є громадянство Росії з 2012 року. Громадянство було продовжено, оскільки його паспорт від 1999 року втратив чинність.
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