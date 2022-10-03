Как оказалось, не хватило соответствующего количества голосов. Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.

Важно СБУ подтвердила наличие у судьи КГС Львова российского гражданства

Богдана Львова не уволили

Так, 21 судья проголосовал "за" досрочное увольнение судьи Львова, а 18 судей голосовали "против".

Для того чтобы суд уволил мужчину, нужно было 22 голоса "за".

Сегодня его защитили коллеги. Собрались судьи КГС для голосования по досрочному освобождению Львова от должности председателя суда, и не смогли принять это решение. Не хватило 1 голоса. Здесь система встала на защиту даже гражданина России. Ибо война это для нас. Для этой мафии ее не существует,

– отметил Стерненко.

Он добавил, что есть еще один способ выгнать Львов с должности. Да, президент Владимир Зеленский может лишить его гражданства Украины.

У Львова есть российское гражданство: что известно

Ранее журналисты сообщали, что заместитель главы Верховного суда Богдан Львов оказался гражданином России. Также он имеет доступ к государственной тайне.

Позже стало известно, что Богдану Львову не смогли выразить недоверие. Большинство судей КГС не поддержали внесение в повестку дня вопроса о выражении доверия или недоверия мужчине.

Служба безопасности Украины установила, что у Львова есть гражданство России с 2012 года. Гражданство было продлено, поскольку его паспорт с 1999 года утратил силу.

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