Саботажем решения об увольнении Львова судьи КГС осквернили положения Конституции и украинского законодательства. Об этом 24 каналу рассказала эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

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Судьи "вписались" за Львова

Эксперт отметила, что собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по вопросу увольнения Богдана Львова состоялось по инициативе трети судей, которые отреагировали на появление журналистского расследования и документов, полученных журналистами о том, что председатель суда является гражданином России.

"Вопрос, который ставили на собрании – его увольнение с административной должности председателя суда, но не с должности судьи. На самом деле результаты этого голосования на будущее Львова в судебной системе уже не влияют никак . Это голосование засвидетельствовало, что Верховный Суд нужно очищать ", – пояснила представительница ГПК.

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По ее словам, в ВС есть "очень много недостойных судей, игнорирующих Конституцию и нормы украинского закона".

Судьи захотели "вписаться" за своего формального и неформального босса, так как не надо забывать, что Львов является лидером одной из влиятельных судейских групп. Судейская система существует в Украине годами, когда несколько судейских боссов влияют на то, кто будет членом Высшего совета правосудия, судьей Конституционного суда, чтобы таким образом оказывать давление на судей и суды,

– объяснила Чижик.

Она добавила, что со вчерашнего дня, когда СБУ официально подтвердила, что Львов является гражданином России, имеет паспорт, о получении которого он сам добровольно обратился в 2012 году в российские органы власти.

"После этого его полномочия автоматически прекращены, то есть его не нужно дополнительно увольнять еще. Об этом говорит Конституция Украины и украинское законодательство. Следующим шагом должен стать приказ председателя Верховного Суда Всеволода Князева об отчислении Богдана Львова из штата суда", — убеждена специалист.

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Провал голосования

Чижик считает, что в голосовании по отставке Львова, вероятно, "перевесили кулуарные отношения" .

"Очевидно, что его сейчас не спасет ничто, даже власть и влияние. Только судьи почему-то не осознали, что очень досадно. У них не сработало желание спасти себя и свою шкуру, спасти репутацию суда, интересы корпоративной солидарности. Зато — сработала какая-то лояльность" . или страх перед Львовом", – отметила эксперт.

По ее словам, после того, как большинство судей выступили в поддержку Львова, он "пойдет ко дну" , вместе с собой потянув весь Кассационный хозяйственный суд.

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Что делать с КГС

Специалист подчеркнула, что в КГС могут быть перестановки, так как ряд судей публично озвучивали свою позицию и инициировали проведение собрания об увольнении Львова.

"Все те судьи, которые голосовали за его увольнение — у них будет так же смелость заявить о своем голосовании публично. Конечно, к ним, вероятно, захотят "примазаться" и те, кто голосовал в пользу Львова, когда поняли, что "пахло жареным" .Но не составит труда отделы "зерно от плевел", — пояснила она.

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По ее мнению, когда говорят о предстоящей очищении Верховного суда, нужно будет снова проверять судей на добродетель .

"Эта задача, которую провалила Высшая квалификационная комиссия в предварительном составе. Сейчас задача номер один – сформировать качественно новый состав ВРП и ВКК. В дальнейшем должны приступить к оценке судей ВС. Я подозреваю, что Львов с российским паспортом там не один, поэтому отдельная задача будет иметь правоохранители, в частности, СБУ", – резюмировала Чижик.

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