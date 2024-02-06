Республиканцами руководит только одно желание

Законопроект на 118 миллиардов долларов предусматривает 20 миллиардов долларов на преодоление иммиграционного кризиса на границе и 60 миллиардов на помощь Украине.

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На своей платформе Truth Social 45-й президент США назвал законопроект "ужасным" и сказал, что это "желание смерти для Республиканской партии". Его поддержал спикер Конгресса Майк Джонсон, который уверен, что "этот законопроект еще хуже, чем мы ожидали, и даже близко не подойдет к тому, чтобы положить конец пограничной катастрофе, которую создал президент". Он пообещал что "если этот законопроект попадет в Палату представителей, то будет мертв по прибытии".

Республиканцы оказались не столь принципиальными, как они сами о себе говорили. Сейчас большинством из них руководит желание понравиться фавориту республиканских праймериз и (если не будет запрета суда) будущему кандидату от партии на выборах президента. Они не хотят его дразнить, надеясь на будущую поддержку с его стороны их кампаний и других благодарностей.

Трамп, который строит свою кампанию на защите США от нашествия мигрантов, вцепился в этот законопроект и Джо Байдена, преследуя несколько целей. Одна из них – не дать действующему президенту США победить "на поле" Трампа.

Никто (по его логике) не может предложить решение миграционного кризиса лучше, чем он. Не важно что именно предлагают, насколько умеренные и правильные эти предложения. Важно, что только Трамп имеет монополию на него. "Или будет так, как я сказал, или никак".

Трамп хочет защитить США ценой Украины

Другая цель Трампа – это достижение взаимопонимания с Россией. Здесь просматривается желание осуществить несколько ходов. Блокирование инициативы Байдена ведет к отсутствию помощи Украине. Как результат – ослабление темпов, количества оружия и возникновение угрозы в социально-политических настроениях в стране. Я о бюджете, а не о бунте. Ослабление Украины – это усиление России.

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Судя по всему, в этом и заключается коварный план Трампа о завершении войны за сутки: перекрыть источники финансирования, что в его перспективе должно привести к нашему поражению.

Возможно, Трамп даже объясняет себе и окружению, что действует в американских интересах. Защиты США от России он хочет достичь ценой Украины. Мол, пусть россияне забирают себе Киев, но если это будет гарантией не нападения на США и их интересы, не нападения на страны ЕС и НАТО, то пусть так и будет.

Не стоит также забывать об отношении Трампа к Украине во время его первой каденции. Разговор и контакты с украинским президентом довели его до импичмента. А такое вряд ли забывается. Вот такой представляется логика. Ложная и невыгодная нам со всех сторон.