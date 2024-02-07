Армения сближается с Францией и Индией

Армянский премьер-министр публично дал четкое понимание того, что Ереван подробно рассматривает две вещи.

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Во-первых, Армения уже официально не воспринимает Россию как надежного партнера в вопросах безопасности и военного сотрудничества.

Сыграли свою роль предательская политика Кремля по Нагорному Карабаху, а также невыполнение заказов по поставке военного оборудования российского производства на нужды армянских вооруженных сил на основе ранее заключенных контрактов, несмотря на то, что средства были перечислены заранее.

Отныне Армения определила приоритетом сближение в вопросах безопасности с Францией и Индией. Пашинян рассчитывает получить достаточное количество военной техники от новых партнеров, а также надеется на достижение более комплексных договоренностей вроде того, что реализовала Украина с Великобританией.

Для Франции конструктивные отношения с Арменией – это не только последовательная внешняя политика, но и возможность "отомстить" России за наглые действия в традиционной сфере французского геополитического "интереса" – странах Африки.

В этом ключе интересы Парижа и Еревана совпадают и играют против Москвы.

Кремль окончательно теряет союзника

Во-вторых, Пашинян уже не уклоняется от идеи выхода из ОДКБ. Вскоре эта инициатива станет не только элементом политического давления на Россию, но и полноценным решением, утвержденным армянскими органами государственной власти. Армения выйдет из ОДКБ, дав старт для распада пророссийского объединения, и это лишь вопрос времени.

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Поэтому разрыв между Арменией и Россией будет увеличиваться и в дальнейшем. Кремль окончательно теряет своего традиционного союзника в так называемом постсоветском пространстве.

Бегущая за недостижимыми и призрачными глобальными империалистическими целями, Россия безвозвратно ослабляет свое влияние на региональном уровне. Украине следует использовать указанную ситуацию в собственных интересах, и тогда в ближайшей перспективе будут созданы возможности для формирования проукраинской коалиции даже в традиционной орбите контроля России.