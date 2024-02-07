Дело о финансировании терроризма и расовой дискриминации
31 января Международный суд ООН, применяя консервативный подход и превращая международное право на lettre morte, отверг большинство жалоб Украины против России.
Читайте также На лодке через Атлантический океан: какие перспективы ждут Европу без помощи Украине
Несмотря на то, что судьи настаивают, что отсутствие нарушений по конвенциям, на которые ссылалось наше государство, не свидетельствует о легитимности действий России, последняя празднует победу.
В то же время арсенал юридических механизмов для защиты гражданских лиц на оккупированных территорий в мире – значительно сужается, а доказательство при таких обстоятельствах противоправности навязанного гражданства, политически мотивированного преследования, вмешательства в культурные права и свободу слова, представляется сверхсложной задачей.
Вряд ли будет способствовать устойчивому миру в мире и узкое толкование финансирования терроризма и отказ признавать таковым поставки оружия и тренировки боевиков. Наоборот, учитывая не всегда "мирную" позицию самого Суда (например, отказ вынести приказ об остановке боевых действий в Газе и выводе войск), государства будут становиться все более склонными к решению своих споров другими, силовыми, методами.
Большое будущее маленькой победы
Упомянутое решение Международного суда ООН все же не безнадежное. Судьи признали расовой дискриминацией введение Россией собственной образовательной системы в оккупированном Крыму после 2014 года в отношении школьного образования на украинском языке. С этой точки зрения наличие международного противоправного деяния может свидетельствовать и о наличии международного преступления, а, следовательно, дает пространство для привлечения к ответственности лиц, виновных в дискриминационном преследовании и искоренении украинской идентичности.
На практике Украина должна обратить внимание Международного уголовного суда на соответствующие выводы Международного суда ООН, передав дополнительные доказательства виновности высших должностных лиц России, в частности, министров просвещения, а также служащих оккупационных органов власти. Кроме того, следует настаивать, что после 2017 года (именно такой была временная граница юрисдикции по делу в ООН) ситуация с образованием на украинском языке только ухудшилась, а соответствующая политика чиновников России была распространена и на новые оккупированные территории.
Интересно В чем заключается план Трампа о завершении войны в Украине за сутки
Стоит вспомнить и отношение к вывезенным в так называемые лагеря перевоспитания украинским детям, которым было запрещено общаться на украинском языке.
Еще в октябре 2023 года уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова обещала передать соответствующее дело для производства в следственном комитете России, однако до сих пор никакой информации по этому расследованию и его результатов обнародовано не было.
Перспектива успешного доказательства преступления против человечности – дискриминационного преследования относительно отсутствия доступа к школьному образованию на украинском языке – также может стать основой для привлечения к индивидуальной уголовной ответственности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его приспешников. Причем при такой правовой квалификации шансы получить новые ордера на арест выше, чем в случае доказательства депортации.
Дело о геноциде
2 февраля Международный суд ООН вынес промежуточное решение о наличии у него юрисдикции рассматривать жалобу Украины против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. В своем постановлении Суд разделил 2 аспекта заявления нашего государства, настаивая на компетенции признать в дальнейшем Украину виновной или нет в совершении геноцида на Донбассе. Однако самоустранившись от рассмотрения нарушений Конвенции со стороны России, которые повлекли признание ею независимости так называемых "ЛДНР" и начало "специальной военной операции".
Эта позиция поставила крест на стремлениях Украины получить хоть какое-то признание неправомерности по международному праву агрессии России. Однако дала шанс на новую эпопею вокруг преступления против мира уже в другой институции.
Дело в том, что теперь именно на России лежит бремя доказывания, что Украина совершала геноцид. Учитывая предыдущую практику Международного суда ООН по таким жалобам (дела Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории, Хорватия против Сербии) убедительно продемонстрировать вымышленный российскими пропагандистами геноцид – не удастся.
Заметьте Отношения с Россией будут невозможными как минимум для 3 поколений украинцев
Итак, Украина все же получит юридическое решение о фактической безосновательности начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Это решение будет иметь значение на других международных площадках, в частности, как одно из обстоятельств, что актуализирует и частично легитимизирует создание Специального трибунала по агрессии против Украины.
Во всяком случае признание России виновной в совершении даже незначительного количества нарушений имеет значение. Это позволяет зафиксировать место государства-агрессора среди тех, кто пренебрегает нормами международного правопорядка на долгие годы и обеспечивает право на правду для тех, кого признано пострадавшими.
В то же время решения Международного суда ООН сами по себе все больше теряют влияние. Закостенелые и формализованные, они не обеспечивают главной цели существования этой институции – восстановления справедливости и урегулирования споров мирными средствами.