Потери не дадут нам забыть преступления соседа

По меньшей мере несколько поколений понадобится для того, чтобы ненависть к россиянам достигла приемлемых для общения между странами величин.

Читайте также Уважаемое издание упустило кое-что важное о наступлении на Купянск

Я говорю не о дружбе, сотрудничестве и открытых границах, а о снижении уровня ненависти – не думаю, что можно будет говорить о доверии между странами или о чем-то подобном. Политическая ситуация, экономические связи, значение и мощность региональных экономик изменились навсегда. Навсегда – это для тех, что сейчас живут, и еще для 2 поколений по меньшей мере.

Украинские приграничные города, которые были хабами для транспорта и торговли в сторону России, теряют свое предназначение. То же самое происходит и с российским приграничьем. Железнодорожная дорога становится тупиковой, логистические структуры ненужными. Целым областям придется менять специализацию, чтобы дать работу населению и наполнить свой бюджет. Плюс к тому, разрушение инфраструктуры на Востоке, Севере и Юге Украины, на восстановление которой уйдет минимум десяток лет. Если будет смысл ее восстанавливать, а не строить новую, с другими целями и специализацией.

Потеря портов Азова тяжелый логистический удар для Юга. Это будет влиять на будущую структуру промышленности и сельского хозяйства, повлечет огромные расходы, что тоже любви к оккупантам не добавит.

Но главное – человеческие потери. Те, кого россияне лишили жизни. Те семьи, что они осиротили. Лишили кормильцев. Лишили имущества и дома. Чьи судьбы они уничтожили или искалечили.

Даже если война завершится завтра, прощения не будет

Мне даже сложно представить весь комплекс моральных и экономических проблем, что встанет перед украинским обществом после окончания войны.

Практически раненому ментально и физически народу, нужно будет построить новую экономику, логистику, энергетику, оказать помощь людям с инвалидностью, сиротам, бороться с последствиями минирования, разрухой.

Интересно Трамп не хочет терять козырь против Байдена: при чем здесь Украина

Я не вижу в будущем ни прощения, ни сотрудничества, ни доверия в отношениях с Россией, даже если война закончится завтра. Даже если будут репарации и извинения с покаяниями. Даже если тысячи россиян захотят поехать на украинские стройки для восстановления экономики.

Проблема даже не в том, что мы не сможем забыть. Коллективная память народов легко корректируется пропагандой и временем. Проблема в том, что сделанное Россией нельзя забывать. Иначе это обязательно повторится.

Я против того, чтобы ненавидеть всех вместе. У меня много друзей с российским паспортом – добрых, образованных, нормальных, таких, что ненавидят режим Путина так же как и мы. Но это не меняет моего отношения к России.

Если мы хотим, чтобы трагедия никогда не повторилась, то должны понимать, что огромный, лютый, безжалостный и очень сильный враг живет прямо у нас за стеной. Он может говорить что угодно, но на самом деле останется нашим врагом. Навсегда – плохое слово, но правильное для нескольких поколений.

Навсегда останется нашим врагом.