Я действительно надеюсь, что это означает обновление ведомства, а кадровые изменения являются частью гораздо большего процесса по обновлению системы обеспечения прав ветеранского сообщества.

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То, что есть сейчас, – это не о достоинстве ветерана

В прошлом году мы наработали Концепцию новой ветеранской государственной политики. Мы опирались на свой опыт работы с аудиторией такой политики, чтобы разработать видение, которое может лечь в основу государственной политики. Такой политики, к сожалению, еще до сих пор не существует.

Мы настаиваем, что это надо как можно быстрее исправлять. Почему? Потому что текущая система просто не готова принять то количество ветеранов, которое демобилизуется в будущем. Скажем откровенно, текущая система не готова принять даже сегодняшнее количество, которое еще не является большим.

Поэтому первое, что ожидается от перезагруженного министерства, – разработана и принята Государственная политика в отношении ветеранов и их семей. Это задекларированный и одновременно подтвержденный реальными действиями и финансированием подход государства по признанию и поддержке ветеранов и их семей в течение их жизни.

Это не перечень услуг. Это правила, которые создают условия для полноценной жизни ветеранов после окончания службы. Ведь сейчас мы имеем не политику, а перечень льгот. Среди которых, например, неоднократный бесплатный проезд в поездах, установление стационарного телефона, а также ряд услуг, на которых не хватает денег в бюджетах общин, поэтому они просто не выполняются.

Это все не о достоинстве ветерана. Это все не соответствует реальным потребностям. А государство должно знать своих ветеранов и понимать их потребности в соответствии с их опытом в войне, в соответствии с тем влиянием войны, который они испытали, а также в соответствии с тем, что является актуальными потребностями для конкретного человека. Потому что кто-то вернется с войны в город, кто-то в село. Кому-то понадобятся курсы айтишника, а кого-то ждет долгая реабилитация, во время которой человек захочет иметь доступную возможность для дохода.

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Государственная политика в отношении ветеранов – это база, на которой будут строиться правила по работе с воинами в других ведомствах и органах власти, как центральной и местной. Это большая задача для нового министерства – создать очень понятный и основательный свод правил, который запустит работу по всем учреждениям, по всем сферам жизни, с которым сталкивается ветеран.

Как улучшить работу министерства

Для усиления способности министерства нужно расширить полномочия министра до вице-премьер-министра. Для такого объема работы с другими ведомствами невозможно оставаться в пределах полномочий руководителя Министерства ветеранов. Если мы говорим об эффективности, то для этого необходим механизм для влияния.

Чтобы политика заработала, понятно, что нужно будет создать новую правовую базу, которая будет отвечать реалиям войны с ее количеством мобилизованных и демобилизованных.

Поэтому когда мы говорим о кандидатуре на должность министра по делам ветеранов, здесь важно понимать, что на этого человека ждет очень много тяжелой работы, которую к тому же надо делать немедленно в разгар войны. Здесь речь идет о профессионализме, управленческих навыках, доверие от самих военных, ветеранов и их семей. Но также и о способности выполнить весь этот объем задач.

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Иногда можно услышать тезисы, что отдельное Министерство ветеранов не нужно, что его функции нужно разбросать по другим министерствам. Призываю адекватно воспринимать количество людей, которые будут иметь боевой опыт: целевая аудитория политики в отношении ветеранов и их семей суммарно будет касаться от 10% до 30% населения Украины. Ранее это было 1,5% от населения, и мы уже больше не можем ориентироваться на предыдущий опыт.

Кроме того, мы уже находимся в другой парадигме, когда все общество и государство осознают – война отныне навсегда является угрозой для Украины. А значит всегда будет большой резерв – основа украинского сектора безопасности и обороны. Это будет довольно большой сегмент, с которым государству нужно будет качественно и эффективно работать.

Именно поэтому я говорю о том, что перезагрузка министерства должна означать обеспечение его способности полностью пересмотреть работу государства с ветеранами.

Со стороны общественных экспертов, могу заверить, что мы готовы к профессиональному сотрудничеству с новым министерством. Без лишнего пафоса – мы готовы усилить государство, потому что именно для этого и существует сильное гражданское общество.