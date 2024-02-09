Путину нужна победная обертка

Основные цели – Авдеевка и зачистка левого берега Херсонской области. Второстепенные задачи – Купянск и Часов Яр – перенесены на вторую половину 2024 года.

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Ранее было известно, что Владимир Путин лично прочертил границы достижения целей до начала выборов в России. Но диктатор – личность капризная и хочет послание Федеральному собранию упаковать в победную обертку.

От ситуации в зоне боевых действий напрямую будет зависеть и послание Путина Федеральному собранию, которое вообще могут отменить, если все будет плохо. А если так будет, то полетят головы, в переносном смысле. Причем первый на вылет в Сирию – генерал Михаил Теплинский, которого с прошлого года носят в зубах, что в Кремле, что на Фрунзенской набережной.

Чего ожидать на фронте в ближайшее время

В связи с этим в Авдеевке ожидается серьезный прессинг пехотной составляющей в северном и северо-восточном секторах. Концентрация всех усилий будет на городских боях. Для усиления давления акцент тактической авиации будет именно на авдеевском направлении, КАБ будут ровнять все, что можно использовать для обороны в городе.

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То есть следующие две недели Авдеевку будут ровнять с землей. При этом механизированную составляющую будут экономить. Штурмов с техникой уровня октября – ноября 2023 года мы уже не увидим.

На Левобережье российское командование хочет вывести применение тактической авиации до уровня декабрьского инцидента с Су-34. Уж слишком Теплинскому не хочется в Сирии парадами руководить где-то под Метрасом вблизи Кобани, а потому будут рисковать.

Кроме того, группа войск "Днепр" накопила довольно приличную механизированную составляющую на левом берегу и ради поставленной цели могут пожертвовать 10 – 20% от нее, но продавить плацдарм. Хотя если спросить, почему этого не сделали раньше, то понимаешь, что все-таки – Метрас ждет!

Что касается Купянска и Часового Яра – их откладывают на "после выборов". Согласно планам оккупантов, после оккупации Авдеевки в локации будет взята долговременная пауза для восстановления боеспособности. Но при этом с авдеевской группировки часть сил и средств, в частности, из состава группы войск "Центр", вернутся на Лиманско-Купянскую ось, но не на Лиманское направление, а для усиления группы войск "Запад" на Купянском направлении.

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В районе Часового Яра сосредоточатся на создании благоприятных условий для наступления, под которое будут формировать новые подразделения благодаря мобилизации. Штатно укомплектовать новые подразделения техникой так же планируют благодаря оперативной паузе, снижению интенсивности боев и как следствие, меньших затрат на компенсацию потерь и возможности накопления техники.

В общем, на первый взгляд, решили они там у себя на Фрунзенской набережной все очень красиво. Вот только к таким и не только таким планам Силы обороны Украины готовы. И все бы хорошо, но есть один нюанс – Силы обороны Украины, а вот партнеры подводят как никогда.