Путіну потрібна переможна обгортка

Основні цілі – Авдіївка та зачистка лівого берега Херсонської області. Другорядні завдання – Куп'янськ та Часів Яр – перенесені на другу половину 2024 року.

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Раніше було відомо, що Владімір Путін особисто накреслив межі досягнення цілей до початку виборів у Росії. Але диктатор – особа примхлива і хоче послання Федеральним зборам упакувати в переможну обгортку.

Від ситуації в зоні бойових дій безпосередньо залежатиме і послання Путіна Федеральним зборам, яке взагалі можуть скасувати, якщо все буде погано. А якщо так буде, то полетять голови, у переносному значенні. Причому перший на виліт у Сирію – генерал Міхаїл Теплинський, якого з минулого року носять у зубах, що у Кремлі, що на Фрунзенській набережній.

Чого очікувати на фронті найближчим часом

У зв'язку з цим в Авдіївці очікується серйозний пресинг піхотною складовою у північному та північно-східному секторах. Концентрація всіх зусиль буде на міських боях. Для посилення тиску акцент тактичної авіації буде саме на авдіївському напрямку, КАБ рівнятимуть все, що можна використовувати для оборони в місті.

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Тобто наступні два тижні Авдіївку рівнятимуть із землею. При цьому механізовану складову заощаджуватимуть. Штурмів з технікою рівня жовтня – листопада 2023 року ми вже не побачимо.

На Лівобережжі російське командування хоче вивести застосування тактичної авіації до рівня грудневого інциденту з Су-34. Аж надто Теплинському не хочеться в Сирії парадами керувати десь під Метрасом поблизу Кобані, а тому ризикуватимуть.

Крім того, група військ "Дніпро" накопичила досить пристойну механізовану складову на лівому березі й задля поставленої мети можуть пожертвувати 10 – 20% від неї, але продавити плацдарм. Хоча, якщо запитати, чому цього не зробили раніше, то розумієш, що все-таки – Метрас чекає!

Що ж до Куп'янська та Часового Яру – їх відкладають на "після виборів". Згідно з планами окупантів, після окупації Авдіївки в локації буде взято довготривалу паузу для відновлення боєздатності. Але при цьому з авдіївського угруповання частина сил та засобів, зокрема, зі складу групи військ "Центр", повернуться на Лимансько-Куп'янську вісь, але не на Лиманський напрямок, а для посилення групи військ "Захід" на Куп'янському напрямку.

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У районі Часового Яру зосередяться на створенні сприятливих умов для наступу, під який формуватимуть нові підрозділи завдяки мобілізації. Штатно укомплектувати нові підрозділи технікою так само планують завдяки оперативній паузі, зниженню інтенсивності боїв і як наслідок, менших витрат на компенсацію втрат і можливості накопичення техніки.

Загалом, на перший погляд, вирішили вони там у себе на Фрунзенській набережній все дуже красиво. От тільки до таких і не лише таких планів Сили оборони України готові. І все б гаразд, але є один нюанс – Сили оборони України, а ось партнери підводять як ніколи.