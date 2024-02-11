Шанс, которым Путин не воспользовался

Что это могло быть? Это мог быть канал влияния на консервативную Америку, у которой нет сейчас Рональд Рейгана, а есть Дональд Трамп и Такер Карлсон, который очень влиятелен в сегменте конспирологов, которых в в США очень много.

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Карлсон поддерживает все безумные теории заговора и зарабатывает на этом дурные деньги. И вот его интересы совпали с интересами Владимира Путина. Он приехал взять интервью, которое должны были бы посмотреть сотни миллионов людей. Путин мог бы обратиться к этой аудитории и использовать этот шанс, чтобы сорвать помощь Украине. Продать себя как человека, который хочет мира.

Причем, у Путина очень много общего с базовой аудиторией Карлсона. Надо было просто говорить то, что он любит говорить: о заговорах, о консервативных ценностях, тот православный халифат, который он продвигает в России. Все в стиле Путина: "Место женщины на кухне и спальне, пусть рожает по 10 детей. Геев надо расстреливать, во всех бедах виновата толерантность и третий гендер. Вакцинами чипируют людей и разрабатывают страшные вирусы в биолабораториях под контролем ЦРУ".

Все это бы зашло на ура и сделало бы Путина своим для стандартной аудитории Карлсона. Это было так просто, так органично для Путина.

А что вместо этого? Скучная лекция по истории, которой до этого мучили Эммануэля Макрона, и которую вряд ли может пережить Джек из маленького городка в Огайо или ковбой из Техаса. Похоже пережил Илон Маск, но он на допинге. 50 минут скучного урока истории, который аудитория Карлсона и в школе не очень учила.

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Какая в черта им разница, кто кого и за что тысячу лет назад, когда по Техасу только индейцы гоняли и охотились на бизонов? Сколько людей досидели до конца? А почему? Потому что Путин живет в этом мире. Это ему интересно. Это его фишка. Он говорит не то, что надо, а то, что интересно именно ему.

Путин показал истинное лицо

Когда он только готовился к интервью и попросил своих помощников подготовить ему письма Богдана Хмельницкого, надо было уже вызывать санитаров и говорить ему, что это он что-то не то делает. Но кто осмелится такое сказать?

Вот и получилось, что получилось. Карлсон получил свои просмотры, а Путин стал посмешищем-фашистом, который не только час объясняет, почему он имеет право оккупировать Украину, но еще и Гитлера оправдывает. Бинго просто. Да, он, конечно, вспомнил, что не хочет нападать на Польшу (после оправдания такого нападения со стороны Гитлера это было очень "в тему") и что в американцев есть свои проблемы. Но это уже было потом и утонуло в потоке фанатичного маразма.

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Поэтому вместо того, чтобы поставить под вопрос помощь Украине и делать вид миротворца, он показал себя таким, как он есть на самом деле. Без купюр.

Для нас это хорошая новость. Не реализовался риск, которого многие боялись.