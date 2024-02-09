Лукашенко быстро понял китайский намек

Беларусь подала заявки на вступление в ШОС и БРИКС. Успех зависел от позиции Пекина и тот выставил определенные условия. Как официально опубликованные (проект меморандума с дорожной картой), так и не слишком публичные, где, среди прочего, Минску намекнули, что надо постепенно вылезать из пикирования с соседями.

Читайте также Украина должна рассказать миру, что такое государственные границы

Александр Лукашенко сначала сделал вид, что не понял. В результате прогресс на китайском направлении был не просто остановлен, а даже показал возможность отката.

Например, на саммит "Пояс и путь", куда из Беларуси, исходя из зафиксированного уровня политических отношений (крайне высокий, выше чем с Россией) не пригласили не то что Лукашенко, но и намекнули, что не примут никого из статусных чиновников.

Намек был понятен. В Минске быстро начали работать над домашним заданием:

подготовили соглашение о защите инвестиций (фактически одобрили китайский вариант);

сбавили обороты в воинственной риторике. Это позволило организовать визит Лукашенко к Си Цзиньпину;

а уже накануне визита белорусские власти прислали еще один сигнал – количество нелегалов, которые штурмовали западные границы, начало стремительно уменьшаться.

Далее Китай с ноября пошел на резкую интенсификацию контактов. Причем подчеркнуто выстраивая белорусский трек отдельно от российского, но при этом следя за поведением минских партнеров.

Интересно Оккупанты получили новый дедлайн от Путина: время поджимает

Те решили быть послушными. Свидетельством этого является статистика польских пограничников в разрезе "кризиса с мигрантами". С 1 по 27 января было только 88 попыток нелегального перехода польско-белорусской границы. Для сравнения, за январь 2023 года – более 1500, за январь 2022 года около 1000.

Вот что пендель китайский магический делает.