Украинские перевозчики в ответ пообещали также создать трудности для польских водителей и уже провели мирную акцию на границе. Президент Зеленский в обращении 15 февраля отреагировал на ситуацию, передает 24 Канал.
Смотрите также Самое вероятное, во Франции будет подписано важное соглашение, – Данилов о турне Зеленского
Нарушение принципов солидарности
По словам главы государства, он провел совещание относительно пограничной ситуации с Польшей. По его результатам, президент поручил премьер-министру Шмыгалю срочно переговорить с Туском.
Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходило и продолжает происходить в отношении наших граждан и украинских грузов,
– подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что "украинское зерно на асфальте – не просто несколько драматических кадров, а это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными".
Он заявил, что несмотря на все Польша и Украина должны защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему.
Не играть на руку Москве
Также Зеленский сказал, что Киев и Варшава должны определить общее отношение к импорту российского зерна и других продуктов на территории страны Европы, чтобы защитить наши общества, и украинских, и польских фермеров.
Должны договариваться между собой, украинцы и поляки, чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в приграничье,
– заявил президент.
Рассыпано украинское зерно на границе с Польшей: что известно
- 9 февраля польские фермеры начали общенациональную забастовку. Предпосылкой для него стало решение Еврокомиссии продлить еще год льготы для украинской продукции, а именно полного открытия рынка ЕС. Протестующие заявили, что блокировать пункты пропуска на границе по меньшей мере до 10 марта.
- Известно, что среди требований фермеров отказ от внедрения Green Deal, запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требование поддержки животноводства.
- 11 февраля в сети появилось видео, на котором польские митингующие повредят украинские фуры и высыпают из них зерно.
- Польские фермеры не получают желаемых результатов своих протестов, поэтому заявили, что 20 февраля готовы блокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.