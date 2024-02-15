Украинские перевозчики в ответ пообещали также создать трудности для польских водителей и уже провели мирную акцию на границе. Президент Зеленский в обращении 15 февраля отреагировал на ситуацию, передает 24 Канал.

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Нарушение принципов солидарности

По словам главы государства, он провел совещание относительно пограничной ситуации с Польшей. По его результатам, президент поручил премьер-министру Шмыгалю срочно переговорить с Туском.

Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходило и продолжает происходить в отношении наших граждан и украинских грузов,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что "украинское зерно на асфальте – не просто несколько драматических кадров, а это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными".

Он заявил, что несмотря на все Польша и Украина должны защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему.

Не играть на руку Москве

Также Зеленский сказал, что Киев и Варшава должны определить общее отношение к импорту российского зерна и других продуктов на территории страны Европы, чтобы защитить наши общества, и украинских, и польских фермеров.

Должны договариваться между собой, украинцы и поляки, чтобы наш общий враг в Москве не мог развернуть конфликты в приграничье,

– заявил президент.

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