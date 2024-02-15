Акция началась возле международного пункта пропуска "Ягодин – Дорохуск". Журналисты Суспильного сообщили, что на границу колонной приехали грузовики и легковые авто, пишет 24 Канал.

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Что известно об акции украинских перевозчиков

Акция протеста на границе стартовала ориентировочно в 11:00 15 февраля. Там дежурят правоохранители.

"Радио Свобода" написало, что к акции планировали присоединиться до 50 грузовиков. По данным Суспильного, там собралось 15 украинских грузовиков и еще ориентировочно 20 легковых авто.

Мы так же страдаем и они страдают. Но при чем здесь перевозчики? Мы выполняем работу. Сейчас война идет и мы для военных перевозим грузы, но нам этого сейчас не дают. Нас зажимают с одной и другой стороны – с одной стороны Россия, а с другой – границы перекрыты... Мы хотим провести мирную акцию... Хотим показать, что мы тоже можем перекрыть границу для их перевозчиков,

– рассказал перевозчик Валерий.

Основной лозунг протеста украинских водителей грузовиков "Свободное движение – победа обеих сторон". Водители на фуры прикрепили надписи на украинском, польском и английском языках.

Волынские перевозчики ехали на пункт пропуска организованной колонной: смотрите видео

Однако, по словам журналистов, перевозчики таки обещали создать трудности для польских водителей, которые будут въезжать в Украину.

"Украинские перевозчики и водители, присоединившиеся к акции протеста, планируют останавливать и препятствовать движению по Украине водителям польских грузовиков, которые объезжают на пункте пропуска "Дорохуск – Ягодин" общую очередь", – рассказали журналисты.

Акция протеста на пункте пропуска "Ягодин": смотрите видео

Продолжительность акции неизвестна. По предварительным данным, перевозчики планируют находиться на границе до 10 марта.

Украинские перевозчики остановили первый польский грузовик

Представитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Богдан Коваль рассказал в эфире "Суспильное. Сопротивление", что по состоянию на 12:21 15 февраля митингующие уже задержали первый грузовик на польской регистрации.

Он заявил, что участники акции протеста планируют запрещать ему проезд в течение часа. Впоследствии обещают, что разрешат движение.

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Коротко о протесте польских фермеров