Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он добавил, что еще вчера, 12 февраля, польские фермеры блокировали 2 направления – "Ягодин" и "Рава-Русская", а затем заблокировали еще 3 пункта пропуска.
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Какова ситуация на польской границе
По состоянию на сейчас заблокирована работа 5 пунктов пропуска:
- "Ягодин – Дорогуск",
- "Рава-Русская – Гребенное",
- "Шегини – Медика",
- "Устилуг – Зосин",
- "Угринов – Долгобичув".
По словам Демченко, на этих 5 направлениях блокируется движение украинских грузовиков. За час на границе могут пропускать от 1 до 3 автомобилей на каждом из направлений, которые едут как в Польшу, так и в Украину. К счастью, не блокируют движение для других транспортных средств.
Все зависит от организаторов и участников и их желание пропустить автомобили через свои условные места, где они блокируют движение. К счастью, не блокируется движение для других категорий транспорта. Легковые автомобили и автобусы свободно пересекают границу в обоих направлениях,
– сообщил Демченко.
Какие очереди на границе с Польшей
Демченко заявил, что на границе в очередях находится около 1 250 грузовиков. Больше всего транспортных средств ожидают пересечения границы в районе пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Демченко уточнил, что на этих направлениях самые длинные очереди на возможность пересечения границы на въезд в Украину.
На пунктах пропуска "Устилуг" и "Угринов" ситуация лучше. По словам Демченко, там практически отсутствуют очереди.
Но каждый пункт пропуска имеет свои особенности. Потому что где-то могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонны. То есть большие транспортные средства. К примеру в направлении пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов" могут пересекать границу грузовики менее 7,5 тонны, которые перевозят грузы или же пустые грузовики весом более 7,5 тонны,
– пояснил представитель ГПСУ.
Сейчас очереди грузовиков продолжают расти. Количество грузовиков, которым удается пересечь границу, по словам Демченко, существенно уменьшилось. Особенно это ощущается на пункте пропуска "Ягодин".
"Потому что в обычные дни, когда движение не блокировалось, за сутки это направление пересекало где-то 1200 – 1400 грузовиков в обоих направлениях, а в отдельные дни могло быть и больше. Но к примеру за вчера границу на этом направлении пересекло 95 грузовиков, 7 из которых в сторону Польши, а другие в сторону Украины. Днем ранее количество пересечений границы было на уровне 145 грузовиков за сутки", – заявил Демченко.
Что известно о блокаде границы
- Польские фермеры 9 февраля начали устраивать протесты и блокировать границу с Украиной. Протестующие требуют отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.
- В тот же день поляки заблокировали пункт пропуска "Шегини". Если во время протестов в ноябре – декабре блокировали движение грузовиков, то 9 февраля на пункте пропуска заблокировали движение для всех видов транспорта.
- Впоследствии фермеры стали действовать более радикально. Они начали повреждать грузовики и высыпать украинское зерно посреди дороги. Известно, что польские фермеры открыли прицепы не менее 3 грузовиков, однако в полиции разводят руками – мол, украинские перевозчики не подавали заявлений на польских протестующих.