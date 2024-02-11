Польские фермеры на границе вредят фуры и высыпают из них зерно. Инцидент произошел на трассе буле пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".
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Подробности происшествия
Водители грузовиков утверждают, участники блокады подошли с болгарками и порезали ими замки и отсеки.
Взяли болгарку на батарейке. И хотели просто вырезать люк. Сорвали пломбу. И высыпали пшеницу. С каждого самохода, как минимум, высыпалось где-то наверное по тонны три то точно,
– рассказали очевидцы.
На видео один из водителей спросил у блокировщиков, для чего они это делают. Они отреагировали агрессивно. "Не записывай, ку*ва", – несколько раз сказал один из них, пытаясь заслонить камеру рукой.
Польские фермеры рассыпают украинское зерно: смотрите видео
Полиция не предприняла никаких мер
Водители поврежденных машин сразу вызвали полицию. Хотя виновники даже были зафиксированы на видео, полиция никаких мер не принимала.
Что происходит на месте скандала: смотрите видео
Какова ситуация на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин"
Сейчас перед пунктом пропуска в очереди простаивают 650 фур. На выезд в сторону Украины поляки оформляют несколько машин в час. Зато на въезд в Польшу поляки фактически не пропускают грузовики.
Польский министр призвал блокировщиков остановиться
- Европейская комиссия хочет еще на год продлить беспошлинный режим для украинской аграрной продукции, однако с ограничением на определенные товары. Но этого польским фермерам мало – они снова начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной.
- Сейчас польские фермеры блокируют направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Кроме этого, они объявили, что от 12 февраля будут блокировать направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов".
- Министр аграрной политики Чеслав Секерский провел встречу с представителями фермерских организаций и попросил четко сообщить свои требования. Также он призвал их прекратить блокаду. Он отметил, что переговоры с Еврокомиссией и Украиной ведутся, однако протесты на границе усложняют процесс, а не наоборот.