Дональд Туск объявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры.

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Это решение обеспечит непрерывную поставку помощи

По словам Туска, это решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать к украинской стороне без каких-либо задержек". Премьер заявил, что "это вопрос следующих нескольких часов".

Он отметил, что когда говорится о военном транспорте и гуманитарной помощи, задача Польши – это полная пропускная способность на границу.

Поэтому, чтобы обеспечить 100-процентную гарантию того, что военная помощь, техника, боеприпасы и гуманитарная помощь доберутся до украинской стороны без каких-либо задержек, мы включим пограничные переходы с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей в перечень объектов критической инфраструктуры. Это вопрос ближайших часов,

– сказал премьер-министр.

Туск объяснил, что это также будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной.

Ранее в Госпогранслужбе сообщали о том, что из-за блокады польскими фермерами пунктов пропуска может задерживаться доставка гуманитарной помощи.

Туск отклонил предложение Владимира Зеленского