Дональд Туск объявил, что пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры.
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Это решение обеспечит непрерывную поставку помощи
По словам Туска, это решение должно обеспечить "100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать к украинской стороне без каких-либо задержек". Премьер заявил, что "это вопрос следующих нескольких часов".
Он отметил, что когда говорится о военном транспорте и гуманитарной помощи, задача Польши – это полная пропускная способность на границу.
Поэтому, чтобы обеспечить 100-процентную гарантию того, что военная помощь, техника, боеприпасы и гуманитарная помощь доберутся до украинской стороны без каких-либо задержек, мы включим пограничные переходы с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей в перечень объектов критической инфраструктуры. Это вопрос ближайших часов,
– сказал премьер-министр.
Туск объяснил, что это также будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной.
Ранее в Госпогранслужбе сообщали о том, что из-за блокады польскими фермерами пунктов пропуска может задерживаться доставка гуманитарной помощи.
Туск отклонил предложение Владимира Зеленского
- 21 февраля президент Владимир Зеленский предложил Польше провести двустороннюю встречу на уровне правительств на границе с Украиной. И если нужно, привлечь президентов для решения ситуации с блокировкой.
- 22 февраля Туск отклонил это приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Во время пресс-конференции он сказал, что встреча правительств стран состоится в Варшаве 28 марта, о чем было договорено во время его визита в Киев в январе.