В то же время фермеры пытаются донести до Европы миф о якобы плохом качестве украинской продукции. Мол, "не покупайте, потому что оно не качественное". Заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук объяснил 24 Каналу логику протестов поляков на границе.

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Претензии к качеству

Польские аграрии говорят, что они должны жить по европейским правилам, в которых указано 20 видов запрещенных для использования пестицидов. С нового года в этот перечень добавились еще два наименования. Соответственно такие ограничения влияют на стоимость польской продукции и она становится неконкурентоспособной.

Фермеров возмущает, что украинцы привозят дешевое зерно, которое выращено не по правилам Евросоюза.

Логика есть, но также присутствуют ноты пропаганды, которая пытается настроить поляков против украинской продукции,

– отметил Марчук.

Требования ЕС по выращиванию аграрной продукции и поголовья значительно изменились и требуют дополнительных затрат. В условиях, когда субвенции (помощь от государства – 24 Канал) исчезают, то себестоимость продукции дорожает и переводится на товаропроизводителей.

Поэтому мы видим протесты немецких, французских, итальянских, чешских, бельгийских фермеров. Однако за все эти дополнительные расходы они получат компенсации, в отличие от украинского бизнеса,

– сказал заместитель председателя всеукраинского аграрного совета.

По его мнению, в этих условиях констатировать недобросовестность Украины неправильно, ведь все, что движется к европейскому рынку подлежит фитосанитарному и ветеринарному контролю. Если украинская продукция не соответствует стандартам, то не проходит контроль.

Марчук отметил, что до момента протестов на польской границе ни у одной из стран Европы не было замечаний по качеству нашей продукции.

Поляки меняют риторику

В процентном эквиваленте на первом месте экспорт зерна через Черное море, на втором – порты Дуная, затем – железная дорога и в пределах 2 – 3% перевозки автомобильными дорогами.

Поляки, в зависимости от обстоятельств, меняют риторику. Последние несколько недель они активно подчеркивали то, что транзит не происходит на прямую, а все же значительное количество украинского зерна остается в Польше. Теперь население Польши говорит, что украинское зерно идет транзитом и в их стране ничего не остается,

– заместитель председателя всеукраинского аграрного совета.

К слову, фактически в течение 10 месяцев Украина не имеет возможности импортировать продукцию, после того, как появился запрет от Европейской комиссии, затем единолично поляки продолжили эмбарго.

Поляки находятся в следующей стадии своего политического процесса. Сначала это были выборы в Сейм, сейчас подготовка к местным выборам, которые состоятся в апреле, а затем к выборам Европейского парламента.

В то же время Украина хочет защитить свои рынки на территории Европы, на которых реализует свою продукцию. Фактически польские фермеры признают недобросовестную конкуренцию, таким образом нарушая законы Евросоюза.

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