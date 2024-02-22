Встреча польских и украинских чиновников состоится 28 марта в Варшаве. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в четверг, 22 февраля, на пресс-конференции.

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Что сказал Туск

Глава польского правительства призвал найти совместное решение на фоне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Я хотел бы, чтобы все осознавали, в какой исторический момент мы должны принимать решения, когда мы говорим о наших отношениях с соседями, нашей позиции, а также внутренней ситуации, ситуации на границе с Украиной, фермеров, протестов,

– сказал он.

При этом премьер-министр отметил необходимость сохранить интересы польских фермеров.

Также Туск сообщил, что Польша включит в список критической инфраструктуры пограничные переходы с Украиной, определенные участки дорог и железнодорожных путей. Как пояснил глава правительства, это должно на 100% гарантировать, что помощь Украине поступит без задержек.

Что этому предшествовало

В среду, 21 февраля, Владимир Зеленский предложил польскому лидеру Анджею Дуди и главе правительства Польши Дональду Туску встретиться на границе, чтобы обсудить ситуацию с блокированием. Также президент Украины выступил за то, чтобы в переговорах приняла участие Еврокомиссия.

На следующий день госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера заявил, что Дуда поддержал идею по поводу встречи правительств двух стран. В то же время, местные СМИ писали, что Туск отклонил приглашение украинского президента. Свою позицию польский премьер объяснил тем, что встреча на границе, по его мнению, была бы сугубо символической. Поэтому встреча на уровне правительств состоится в столице Польши в конце марта. Туск выступил за то, чтобы переговоры проводились на техническом уровне.