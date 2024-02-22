Представитель канцелярии Дуды отметил, что поддерживает идею встречи украинского и польского правительств на границе. Однако он также предостерег от опасных последствий, которые могут возникнуть после этой встречи.
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У Дуды поддержали идею Зеленского о встрече на границе
Анджей Дера отметил, что польский президент выступает за то, чтобы переговоры с фермерами и украинской стороной состоялись. По словам государственного секретаря, это единственный способ решить огромную проблему.
Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация является фатальной, потому что решимость с обеих сторон огромная, и эту проблему просто необходимо решить,
– сказал он.
Дера также отметил, что пока нет другого пути, чем переговоры, диалог и решения, связанные с Европейским Союзом. Ведь фермеры по всей Европе сегодня протестуют против того, что происходит с сельским хозяйством.
Госсекретарь подчеркнул, что польский президент Анджей Дуда поддерживает встречу между двумя правительствами.
"Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не забывайте, что все, что сейчас происходит на границе – этот конфликт с зерном, с сельскохозяйственной продукцией, является следствием войны", – подчеркнул польский чиновник.
Отвечая на вопрос о том, что Анджей Дуда может стать "патроном" встречи, Дера подчеркнул, что основное внимание должно быть сосредоточено на содействии встречи между польским правительством во главе с Дональдом Туском и украинским правительством, а также ключевыми представителями ЕС.
Дера отметил опасность, которая может произойти после встречи
В то же время на вопрос об идее встречи представителей польского и украинского правительств на границе Анджей Дера сказал, что "это не самый безопасный вариант".
Лучше говорить в Варшаве или где-то в Ряшеве или Люблине, и необязательно возле границы. Конечно, это не будут долгие обсуждения, потому что они не могут происходить там. Это о символе,
– отметил он.
Госсекретарь также подчеркнул, что главная идея заключается в том, чтобы очистить границу от протестующих.
Напоследок Дера отметил, что протесты происходят из-за политики ЕС в отношении аграриев. Ведь в Украине и Евросоюзе разные стандарты сельскохозяйственного производства. Поэтому и цена на эту продукцию в Украине другая.
Зеленский предложил встретиться на границе
- Владимир Зеленский 21 февраля записал видеообращение к полякам по ситуации, которая сложилась на границе. Украинский глава пригласил Дуду и Туска вместе с ним приехать к митингующим, чтобы урегулировать конфликт.
- Зеленский отметил, что это важно для национальной безопасности обеих стран, а потому не стоит затягивать встречу. Кроме того, глава государства выразил пожелание, чтобы во встрече принял участие представитель Еврокомиссии.
- По словам украинского главы, эта встреча должна состояться до 24 февраля. Также Владимир Зеленский напомнил, что для нашего государства очень важны отношения с Польшей, в частности, оборонное и политическое сотрудничество.