Дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко сказал 24 Каналу, что Киеву не стоит вступать в экономическое противостояние с Варшавой, ведь от этого выиграет только Кремль. В частности, говорится о том, чтобы запретить ввоз продуктов из Польши.

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По словам Осипенко, Кремль, опираясь на небольшие пророссийские силы в Польше, смог столкнуть лбами народы двух дружественных государств. Более того, от которых зависит будущее Европы, ведь вместе Украина и Польша – огромная сила, которая опирается на 2 моря, транзитные, торговые пути и тому подобное. Поэтому Москва будет делать все что угодно, чтобы столкнуть нас.

Чтобы не дать Москве воспользоваться этим шансом надо полностью пройти весь путь переговоров с Варшавой, искать пути выхода. Возможно, привлечь спецслужбы, чтобы они посмотрели и разобрались, что это за фермеры, которые сейчас вообще-то должны сеять урожай.

Заметим, что с 20 февраля польские протестующие усилили блокаду границы. Пока неизвестно, когда закончится усиленная блокада.

Кроме того, надо требовать от польских властей, чтобы протестующие прекратили блокировать поезда с украинцами, гуманитарную помощь и военные грузы. Все это надо разблокировать и это ответственность польской стороны. А также нам надо готовить обходной коридор.

"Но нельзя допускать, чтобы мы эмоционально ввязались в эту войну, потому что это как раз главная задача – на эмоциях столкнуть два народа, используя любые инструменты. Не надо дарить легкую победу Москве", – подчеркнул Осипенко.

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