Дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що Києву не варто вступати в економічне протистояння з Варшавою, адже від цього виграє лише Кремль. Зокрема, мовиться про те, щоб заборонити ввезення продуктів з Польщі.
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Як подолати кризу на кордоні з Польщею
За словами Осипенка, Кремль, спираючись на невеликі проросійські сили у Польщі, зміг зіштовхнути лобами народи двох дружніх держав. Ба більше, від яких залежить майбутнє Європи, адже разом Україна та Польща – величезна сила, яка спирається на 2 моря, транзитні, торговельні шляхи тощо. Тож Москва робитиме усе, що завгодно, аби зіштовхнути нас.
Щоб не дати Москві скористатися цим шансом треба повністю пройти весь шлях перемовин з Варшавою, шукати шляхи виходу. Можливо, долучити спецслужби, щоб вони подивилися та розібралися, що це за фермери, які зараз узагалі-то мають сіяти врожай.
Крім того, треба вимагати від польської влади, щоб протестувальники припинили блокувати потяги з українцями, гуманітарну допомогу та військові вантажі. Усе це треба розблокувати і це відповідальність польської сторони. А також нам треба готувати обхідний коридор.
"Але не можна допускати, щоб ми емоційно вв'язалися в цю війну, тому що це якраз головне завдання – на емоціях зіштовхнути два народи, використовуючи будь-які інструменти. Не треба дарувати легку перемогу Москві", – наголосив Осипенко.
Блокада кордону: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо блокування на польському кордоні. Він розповів, що Україна вже визначила свої наступні кроки щодо цієї ситуації.
- Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що якщо Україна не піде на поступки у цьому питанні, то Варшава запровадить подальші обмеження на імпорт українських товарів.
- На тлі протестів на кордоні лідер Польщі Анджей Дуда зробив заяву. Він наголосив, що винною у загостренні ситуації є агресія Росії проти України.