Дипломат та експерт-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що Києву не варто вступати в економічне протистояння з Варшавою, адже від цього виграє лише Кремль. Зокрема, мовиться про те, щоб заборонити ввезення продуктів з Польщі.

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За словами Осипенка, Кремль, спираючись на невеликі проросійські сили у Польщі, зміг зіштовхнути лобами народи двох дружніх держав. Ба більше, від яких залежить майбутнє Європи, адже разом Україна та Польща – величезна сила, яка спирається на 2 моря, транзитні, торговельні шляхи тощо. Тож Москва робитиме усе, що завгодно, аби зіштовхнути нас.

Щоб не дати Москві скористатися цим шансом треба повністю пройти весь шлях перемовин з Варшавою, шукати шляхи виходу. Можливо, долучити спецслужби, щоб вони подивилися та розібралися, що це за фермери, які зараз узагалі-то мають сіяти врожай.

Зауважимо, що з 20 лютого польські протестувальники посилили блокаду кордону. Наразі невідомо, коли закінчиться посилена блокада.

Крім того, треба вимагати від польської влади, щоб протестувальники припинили блокувати потяги з українцями, гуманітарну допомогу та військові вантажі. Усе це треба розблокувати і це відповідальність польської сторони. А також нам треба готувати обхідний коридор.

"Але не можна допускати, щоб ми емоційно вв'язалися в цю війну, тому що це якраз головне завдання – на емоціях зіштовхнути два народи, використовуючи будь-які інструменти. Не треба дарувати легку перемогу Москві", – наголосив Осипенко.

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