Владимир Зеленский рассказал, что Украина определила свои следующие шаги по ситуации на границе с Польшей.

Смотрите также Это позор, – генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты на границе

Украина определила свои действия по ситуации на польской границе

Президент сообщил, что во время селектора обсудил вопрос блокирования польско-украинской границы с чиновниками – вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министрами Дмитрием Кулебой, Александром Кубраковым и Николаем Сольским.

Детально разобрали ситуацию и определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро,

– сказал президент.

Он уточнил, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться. Владимир Зеленский также выразил благодарность четкой позиции Европейской комиссии.

Должно быть прочной и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее пошатнуть,

– добавил глава государства.

Кроме этого вопроса, Зеленский заслушал подробный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам на фронт: боеприпасов, оружия, систем РЭБ и дронов.

Также с докладом выступил Главком Александр Сырский о ситуации по направлениям. Традиционно были и сводки ГУР МО и Службы внешней разведки.

В дополнение во время селектора обсудили ситуацию в регионах. Важные темы, которые поднимались: ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.

Украина и Польша ведут переговоры

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак признал, что украинская продукция, на которую наложено эмбарго, не попадает на польский рынок, однако она вытесняет польскую продукцию с немецкого рынка, из-за чего агросектор страны несет убытки.

Он также сообщил, что 21 февраля министр сельского хозяйства Чеслав Секерський должен провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским. Колодзейчак заявил, что если Украина не пойдет на уступки, то Польша будет вынуждена усилить ограничения на импорт украинских товаров.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский 20 февраля осудил формы протеста польских протестующих, которые они оказывают на польско-украинской границе. Он также заявил, что препятствование торговли Украины с другими странами мира "неприемлемо и противоречит общим украинско-польским целям".

Во время национального телемарафона он уточнил, что Минагрополитики ведет постоянные переговоры с польским аграрным министерством для решения ситуации на границе. По его словам, на уровне министров есть постоянные диалоги. Также есть коммуникация на уровне руководителей правительств двух стран – Украины и Польши.